Объявление

о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности преподавателя кафедры общевойсковой подготовки, военно-учетная специальность — 4306003. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по данной специальности.

Документы принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Дата проведения конкурса претендентам будет доведена дополнительно.

Документы высылать по адресу: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Справки по тел.: (8 0232) 77-46-78, 95-31-52, тел./факс (8 0232) 77-55-96.