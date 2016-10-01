Офицер, педагог, патриот

Этого подтянутого и энергичного человека никак не назовёшь пожилым. И тем не менее подполковник в отставке Анатолий Ипатьевич Малицкий отметил в этом году 88‑летие.

Само название населенного пункта, где он появился на свет, село Дивизия, видимо, уготовило ему жизненный путь военного. А находилось оно в Бессарабии. Довелось подростком ходить в школу, где преподавание велось на румынском языке, а за использование родного языка учащиеся подвергались физическим наказаниям. Особенно больны были удары высушенной ногой цапли по запястью. Впрочем, школа дала не только крепкие знания по математике, но и отличное владение румынским языком, что впоследствии спасло ему жизнь.

Рождение в семье простых украинских земледельцев, вероятно, и определило бы судьбу мальчика. Но все изменилось в одночасье. В 1940 году Красная Армия освободила Бессарабию от румынского господства, установилась советская власть. Но, как оказалось, ненадолго. В июне 1941 года началась война. Отец был мобилизован на фронт, а мать выехать с семьей не смогла. Вскоре оккупанты отправили ее в концлагерь.

В 1944 году 14‑летнего Анатолия угоняют на работу в Германию. С другом им удается бежать. Но неудачно — ребят арестовывают жандармы. Как дезертиров их ведут в глиняный карьер на расстрел. Но случается чудо. Благодаря прекрасному знанию румынского языка Анатолию удается разжалобить капрала. Смерть прошла мимо…

Вскоре наступило долгожданное освобождение — советские войска изгнали оккупантов.

С октября 1944 года Анатолий работал трактористом на машинотракторной станции. Через год он становится воспитанником Одесской артиллерийской спецшколы.

В 1951 году Анатолий Малицкий, окончив Житомирское Краснознаменное зенитно-артиллерийское училище, был направлен на службу в Минск. Потом была служба в Латвии, учеба в Военной академии. А с 1961 года он стал служить в Орше. Был начальником штаба, заместителем командира зенитно-ракетного полка, дислоцировавшегося в городе на Днепре.

С июля 1971 по июль 1972 года Анатолий Ипатьевич как опытный офицер был направлен в служебную командировку в Демократическую Республику Вьетнам. Ратный труд нашего земляка был отмечен орденом Красной Звезды и медалью «За боевое содружество

с Вьетнамской народной армией». Как ценную реликвию воин-интернационалист передал в музей Оршанского механико-экономического колледжа пробковую каску вьетнамского производства и фибровую (изготовлена из специально обработанной бумаги) китайскую каску. По его словам, китайцы также оказывали интернациональную помощь

вьетнамским товарищам. Правда, главным образом касками и рисом. А каски эти были весьма эффективны: их не пробивали осколки щедро применяемых американцами шариковых бомб.

Через некоторое время после увольнения в запас Анатолий Ипатьевич становится руководителем допризывной подготовки Оршанского механико-технологического техникума (теперь УО «ОГМЭК»). В короткий срок он оборудовал превосходный военный кабинет, стрелковый тир, строевую площадку. Многое сделал собственными руками. В 1984 году кабинет начальной военной подготовки техникума занял 1‑е место в республиканском конкурсе на лучшую учебно-материальную базу НВП.

Огромное внимание уделял Малицкий военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Свои обширные знания и несомненный талант педагога он без остатка отдавал обучению будущих защитников Отечества, воспитанию пламенных патриотов. Прочитав аттестационную характеристику преподавателя в его личном деле, столько восторженных эпитетов о специалисте и человеке еще не встречал! Как преподавателя, которого отличали горячая любовь к своему делу, неиссякаемая энергия, доброжелательность и отзывчивость, вспоминают его коллеги и бывшие выпускники колледжа. Проработав в нем 27 лет, он в 75 лет ушел на заслуженный отдых.

Свыше 60 лет Анатолий Ипатьевич связан прочными брачными узами со своей верной спутницей Евгенией Ивановной. Вот уже несколько лет они живут в Витебске. Учащиеся нашего колледжа ежегодно навещают ветерана. Встречи обычно проходят у мемориального комплекса в честь воинов‑освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

В заключение хочется пожелать этому замечательному человеку счастливого долголетия, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.

Виктор Лютынский, фото автора