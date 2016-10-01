Огневой экзамен держала гвардия

На днях на полигоне Осиповичский прошло контрольное занятие по подготовке и управлению огнём с 51‑й гвардейской артиллерийской бригадой

Как отметил его руководитель начальник штаба управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил полковник Михаил Чигилейчик, это мероприятие подвело итог боевой подготовке 51 абр в текущем учебном году.

Целями ратного экзамена осиповичских артиллеристов стала проверка знаний и навыков должностных лиц и личного состава, повышение слаженности подразделений. К выполнению огневых задач привлекались пушечный самоходный (командир — гвардии подполковник Андрей Гнедько) и тяжелый гаубичный (гвардии майор Виталий Еников) артиллерийские дивизионы бригады.

— На полевых выходах мы добились высокой слаженности подразделений, что подтвердили результаты контрольных занятий с батареями и дивизионами, — отметил по завершении мероприятия командир 51 абр гвардии полковник Андрей Жидович. — А ныне нам предстояло продемонстрировать готовность выполнять поставленные задачи в составе бригадной артиллерийской группы в оборонительном бою, проверить уровень профессионализма и слаженности действий всех звеньев управления. Итоговая оценка будет выставлена позже, когда станут известны результаты работы контрольной группы. Но уже сейчас можно смело утверждать: подчиненные меня не подвели, уверенно отработав каждый элемент в рамках конт­рольного занятия.

Репортаж с полигона Осиповичский читайте в одном из ближайших номеров «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора