Осень золотая

В декабре 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций было принято решение отмечать 1 октября Международный день пожилых людей ежегодно.

В этот же день в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года в нашей стране отмечают День пожилых людей.

Целью проведения этого праздника является привлечение внимания мировой общественности к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, поддержание у них чувства нужности обществу, повышение степени информированности общественности о демографическом старении общества.

Интересно знать

Согласно принятой в геронтологии (эта наука о старении и профилактике старения) классификации, к числу пожилых людей относятся люди в возрасте 60 лет и старше.

В настоящее время демографическая ситуация в мире складывается таким образом, что из года в год растет абсолютная численность и удельный вес пожилых людей. Наша страна не является тут исключением.

Республика Беларусь — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие своим гражданам. Пожилым людям гарантирована охрана здоровья, выплата государственных пенсий и пособий. Государство обеспечивает социальную поддержку пожилых граждан посредством оказания им материальной помощи, предоставления социальных льгот и услуг.

Накануне Дня пожилых людей наш корреспондент встретился с председателем Республиканского совета ОО «Белорусское общественное объединение ветеранов» генерал-майором запаса Иваном Гордейчиком.

Говоря о поддержке ветеранов, Иван Аркадьевич подчеркнул значительную роль государства в социальной помощи пожилым людям. Более подробно он остановился на заботе о ветеранах Великой Отечественной войны.

Цифры и факты

Статистический обзор Национального статистического комитета Республики Беларусь к Международному дню пожилых людей

На начало 2016 года в Беларуси жило около 2,4 млн пожилых граждан — это почти каждый пятый житель страны, сообщает Национальный статистический комитет. В городах и поселках городского типа людей в возрасте 60 лет и старше проживало почти 1,7 млн человек, в селах — около 0, 7 млн человек.

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7 %. В настоящее время каждый седьмой белорус (14,4 % жителей страны) преодолел 65‑летний рубеж. В Беларуси, как и в большинстве европейских стран, наблюдается устойчивая тенденция роста доли пожилых людей в структуре населения. Это обусловлено как темпами рождаемости, так и увеличением ожидаемой продолжительности жизни.

В органах по труду, занятости и социальной защите в августе на учете состояло 2.605.600 пенсионеров, из которых 2.147.500 человек (82,4 %) — получатели пенсий по возрасту. В возрасте 60 лет и старше трудовые пенсии получали 1.861.800 человек, из них 325.900 человек (17,5 %) — работающие пенсионеры.

Одним из важнейших индикаторов качества жизни населения является показатель «Ожидаемая продолжительность жизни». За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни жителей нашей страны увеличилась на 5,1 года: у женщин — на 3,8 года, у мужчин — на 5,7 года. В 2015 году она составила 73,9 года, в том числе у женщин — 78,9 года, у мужчин — 68,6 года.

Как отмечают в Национальном статистическом комитете, «возраст не является помехой для создания семьи. В 2015 году в пожилом возрасте заключили брачный союз 1 тыс. 91 женщина и 1 тыс. 705 мужчин, при этом в 855 случаях оба вступающих в брак были в возрасте 60 лет и старше.

С каждым годом среди пожилых людей растет доля лиц, занимающихся физкультурой и спортом. Если в 2005 году этот показатель составлял 7,1 %, в 2010‑м — 15,3 %, то в 2016 году — уже 21 %.

По данным Национального статистического комитета, 93,4 % пожилых людей занимаются физкультурой самостоятельно, 6,6 % — посещают организованные занятия.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в 2015 году доля пользователей услугами сети Интернет среди лиц пожилого возраста составила 16,9 %. Среди пожилых людей, проживающих в городах и поселках городского типа, сетью Интернет пользуется 20,5 %,

среди пожилых сельчан — 8,5 %.

На 1 июля этого года в стране проживало около 12.900 ветеранов Великой Отечественной войны. Во всех населенных пунктах проведены обследования условий жизни этих ветеранов, а также лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов первой и второй групп. Всего обследовано 168.900 граждан данных категорий. Более 2,5 тысячи граждан была оказана помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей…

Из средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения материальную помощь на сумму 25,3 млрд неденоминированных рублей получили 45.200 человек, из средств местных бюджетов — 13.500 человек на сумму 30,3 млрд. неденоминированных рублей.

Председатель Республиканского совета ОО «БООВ» высказал благодарность местным исполнительным и распорядительным органам за оказанную помощь 385 ветеранским организациям в финансировании проводимых ими мероприятий на сумму 6,7 млрд неденоминированных рублей.

— В рамках проведения торжественных мероприятий, приуроченных к 71‑й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, во всех районах страны были проведены праздничные мероприятия, чествования ветеранов войны, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных спонсорских средств организовано вручение памятных подарков, — рассказал генерал-майор запаса Иван Гордейчик.

Для людей так называемого третьего возраста очень важным является общение. Пожилым важно чувствовать чью-то поддержку, быть занятыми и оставаться полезными для общества. Большую роль в этом играют ветеранские организации, сотрудничающие с местными органами социальной защиты. Заметных успехов в организации партнерского сотрудничества добилась Минская областная организация БООВ, отметил руководитель республиканского общественного объединения.

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В Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина с 19 сентября по 4 октября проходит выставка произведений народного творчества столичного региона «Мелодия сердца». Минский областной совет ветеранов впервые организовал экспозицию произведений, авторы которых — пожилые люди. Кое-кому из них уже за 80, и они не просто живут, а несут радость людям.

22 района Минской области и город Жодино представили свои экспонаты — картины, поделки из лозы, соломы, резьбу по дереву, кружева. В преддверии Дня пожилых людей — 29 сентября — во Дворце культуры ветеранов состоялось награждение авторов лучших произведений дипломами и ценными подарками.

— У нас государство с огромным уважением и вниманием относится к пожилым людям. В области создана стабильная система поддержки пожилых людей, их защиты и сопровождения, — подчеркнул в беседе председатель совета Минской областной организации БООВ полковник в отставке Григорий Рыльков. — Большая семья пожилых людей области, уже получающих пенсию по возрасту, включает в себя более 320.000 человек. К сожалению, есть среди них и одинокие, у которых нет никого на белом свете, кроме самих себя… Они поддерживаются только территориальными центрами социальной защиты, ветеранскими организациями, волонтерами Красного Креста. И таковых в Минской области — 19 тысяч. 115 тысяч человек имеют родственников, но проживают одиноко.

23 тысячи ветеранов пользуются услугами территориальных центров социального обеспечения населения. Такие территориальные центры социального обеспечения (ТЦСОН) созданы в каждом районе при местных отделах по труду, занятости и социальной защите. В этих ТЦСОН создаются кружки художественной самодеятельности, секции по интересам, различные курсы (в том числе даже компьютерной грамотности) — словом, делается все для того, чтобы пожилые люди находили себе занятие по душе. В территориальных центрах есть отделения не только дневного пребывания, но и круглосуточного.

Надо добавить, что оказывают помощь и волонтеры от Красного Креста, БРСМ, самих ветеранских организаций, когда более молодые пенсионеры помогают старикам. Пристально присматривают за престарелыми людьми и старосты деревень.

В столичной области около 3.200 населенных пунктов, в каждом из которых проживает менее 20 человек. Представьте себе, как живется там в зимнюю пору одинокому ветерану… В Минской области организовали продуманную систему торгового обслуживания жителей этих вёсачек. 150 передвижных пунктов торговли по графику три раза в неделю посещают эти малонаселенные вёски, выполняя заказы проживающих там пенсионеров.

В центральном регионе созданы все предпосылки для того, чтобы пожилые люди чувствовали себя защищенными, окруженными вниманием и заботой. Создана целая система социального обслуживания и социального обеспечения.

— Среди пожилых людей самая великая ценность для нас — ветераны Великой Отечественной войны, — акцентировал наше внимание председатель совета Минской областной организации БООВ полковник в отставке Григорий Рыльков. — Из них — 780 непосредственных участников боевых действий и лишь пять человек, которые прошли войну от первого до последнего дня…

В госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, где оздоравливается около тысячи человек, заложили сиреневую аллею. А еще провели концерт, подарили книги.

В области 18 домов‑интернатов, в которых проживает около трех тысяч ветеранов войны и труда. Сегодня же представители Минского областного совета БООВ, комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома вместе с активистами БРСМ посетят Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов в Столбцовском районе, а также Логойский, Несвижский и Стародорожский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Привезут туда концерты, проведут круглые столы, организуют сладкие столы.

Повсеместно в районах в сентябре провели выставки сельхозпродукции, выращенной пожилыми людьми. Постоянно организуются смотры-конкурсы на лучшее ветеранское подворье. Все эти мероприятия вызывают в деревнях огромный интерес и энтузиазм — причем не только у пожилых людей, но и у тех, кому до пенсионного рубежа еще далеко.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Владимира Павлова