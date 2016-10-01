Почему мы так говорим?

У всех нас — когда-то учеников —

существуют главные слова…

Школа: для каждого человека это слово имеет свой окрас. У одних это воспоминания о первом в жизни уроке, первой учительнице и первой влюбленности, у других — об экзаменах и выпускном вечере…

Все мы чьи-то ученики. Порой, только став взрослыми, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога. Кстати, а вы знаете, откуда слово «педагог» пришло в русский язык?..

Впервые оно было опубликовано в «Универсальной лексике» латинского языка Альфонсо Фернандеса из Паленсии в 1490 году. Было образовано от латинского pædagogus (преподаватель), которое, в свою очередь, пришло из греческого языка — paidagogós. Данное слово — составное. Первая часть — paidós (ребенок), вторая — agó (я веду).

Таким образом, слово «педагог» буквально означало «детоводитель». В Древней Греции педагогами называли рабов, водивших детей в школу и следивших за их учебой. Рабы-педагоги были очень строгими: за любое непослушание они имели право наказывать детей плетью.

Слово pedante в итальянском языке (педагог, педант, репетитор) появилось как шутка, насмешка над книжным словом педагог, что ассоциировалось в народе с уже существующим словом pedante, которое означало «идти пешком». Среди других слов, образованных от paidós (ребенок), есть и слово pediatra (педиатр), образованное путем прибавления окончания iatrós. То есть медик, специализирующийся на детских болезнях.

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Учитель. Данное существительное образовано от глагола «учить». Его корни в праславянской форме *učiti, которая связана чередованием гласных с *vyknǫti (выкнуть), родственно др.-прусск. iaukint — упражнять, лит. jaukìnti, jaukinù — приучать, укрощать.

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Слово «школа» получило широкое распространение довольно поздно — в XVI–XVII веках, хотя известно было и раньше. В III тысячелетии до нашей эры школа называлась «эдубба» (дом табличек) и предназначалась тогда прежде всего для подготовки писцов. В процессе обучения письму использовались глиняные таблички, на которых ученики писали заостренной палочкой (стилем).

Существительное «школа» восходит к древнегреческому корню scholazo, что значит «отдыхать от работы». Древние греки в свободное от работы время предпочитали посещать беседы философов и таким образом пополнять объем знаний. Благодаря этому и появилось слово «школа» — место, где можно получить образование.

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Журнал. Не ищите родственников этого слова среди русских слов, потому что оно заимствованное. Образовано от французского слова journal (от ср.-лат. diurnālis, diurnālе) — ежедневное известие, весть. Вот и получается: журнал — это дневник или ежедневник, в котором записываются новости дня.

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Существительное «портфель» пришло к нам из французского языка. Именно там возникло словосочетание porter feuille: porter — носить и feuille — бумаги, документы. Первоначально оно обозначало папку для бумаг. В России в начале ХIХ века оно произносилось как портфейль.

Кстати, слова «ранец» и «рюкзак» первоначально никак не были связаны со школой. Оба слова заимствованы из немецкого языка. Ранец (ranzen) — заплечная военная сумка, рюкзак (rucksack) — походный вещевой мешок.

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Слово «тетрадь» заимствовано в ХI веке из греческого языка, оно означает четвертую часть полного листа (tetra — четыре). В Древней Руси этим словом книжники называли сшитые вместе четыре листа пергамента, из которых потом получалась книга.

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Существительные «резинка» и «ластик» также заимствованы из греческого языка. Retine — древесная смола, в измененном виде (resina) это слово пришло в латинский язык, а позже и в русский. Слово «ластик» (по-гречески elastikos) означает «упругий, гибкий».

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Существительное «пенал» вошло в широкое употребление в ХIХ веке. Латинское по происхождению, оно пришло к нам из немецкого языка. Слово penna в переводе с латыни означало «перо». Пеналом (pennal) называли футляр для перьев.

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Древние славянские слова «урок» и «речь», оказывается, родственные, у них общий корень. Ведь «урок» буквально означает «сказанное».

Примечательно, что в русском языке это существительное имело разные значения. Первоначально «урок» — договоренность, уговор, условие. Затем уроком стали называть налог, платеж, штраф, а также поучение, наставление, назидание. Позже — работу, заданную на определенный срок, и, наконец, учебное время.

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Слово «каникулы» произошло от латинского словосочетания dies caniculares — «собачьи дни». «Каникула» (Canicula) в переводе с латыни означает «собачка». Так римляне называли Сириус — самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. Дело в том, что, когда в летнее время в Древнем Риме Солнце находилось в этом созвездии, стояли очень жаркие дни. Считалось, что именно Сириус насылает жар на Землю… В такую знойную пору ученики во всех римских городах отдыхали.

В русском языке слово «каникулы» появилось в ХVIII веке. Но в широкое употребление оно вошло только во второй половине ХIХ столетия.

Подготовила подполковник Елена Затирка, «Ваяр», оформление Юлии Юдановой