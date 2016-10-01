«То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны…»

28 сентября в 17.38 в дежурную часть Борисовского РУВД поступило тревожное сообщение от начальника охраны строящегося объекта — автомобильного завода «БелДжи»: во время земляных работ обнаружена авиационная бомба.

Оперативно были предприняты меры по оцеплению территории. До прибытия специалистов смертоносная находка оставалась под надежной охраной майора милиции Сергея Швайбовича и его подчиненных.

Группа саперов под командованием майора Александра Гаргуна прибыла на место. Офицер сразу определил: обнаружена фугасная авиационная бомба ФАБ‑100, до поры до времени таившаяся на территории будущего завода еще с времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет погрузили на спецтранспорт и вывезли в песчаный карьер.

Была ли на самом деле опасной для окружающих эта ФАБ‑100 или прошедшие десятилетия, как говорилось в некогда популярном фильме «Трембита», сделали ее беззубой?.. Это вскоре выяснилось. Специалисты поместили на бомбу накладной заряд — и прогремел взрыв, мощь которого саперы предусмотрительно погасили толстым слоем песка.

Благодаря военнослужащим, их оперативности и профессионализму прозвучавшее многие годы спустя эхо войны никому не принесло вреда.

Елена Романова, «Ваяр»