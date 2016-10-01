Заинтересованность – взаимная

Беларусь и Вьетнам прорабатывают новые формы военно-технического сотрудничества

Пятнадцатое заседание смешанной белорусско-вьетнамской комиссии по военно-техническому сотрудничеству состоялось на днях в Минске.

— В ходе заседания была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в сфере ВТС, а также отмечено наличие потенциала для расширения взаимодействия по ряду перспективных проектов. В частности, белорусская сторона предлагает вьетнамским партнерам проработать новые формы сотрудничества, позволяющие наиболее полно реализовывать возможности как предприятий и организаций белорусского оборонного сектора экономики, так и наших партнеров по ВТС, — отметили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Стороны обсудили результаты военно-технического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом, достигнутые после проведения 14‑го заседания комиссии, рассмотрели ход реализации текущих проектов и определили перспективные направления сотрудничества в военно-технической сфере. По итогам заседания комиссии подписан протокол, в котором определены перспективные проекты взаимовыгодного сотрудничества и определен порядок дальнейшего взаимодействия.

Вьетнамская делегация посетила ряд организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, где ознакомилась с их возможностями по производству продукции военного назначения, оказанию услуг в ремонте и обслуживании техники.

БЕЛТА