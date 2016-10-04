«Бог войны» встречал гостей…

Пленительная новизна «Полонеза»… Дыхание «цветка дождя» — «Гиацинта»… Основательность «Мсты»… Военные атташе, аккредитованные при белорусском военном ведомстве, посетили плановые занятия по боевой стрельбе на полигоне Осиповичский. В мероприятии приняли участие не только военные представители дипломатических миссий, расположенных в Минске. Многие специально приехали из Москвы. Наш корреспондент побывала на стартовых и огневых позициях ракетных и артиллерийских дивизионов вместе с военными дипломатами.

Погода задалась с самого утра. Солнце то и дело выглядывало из-за нависших над кронами деревьев волнистых туч, озаряя мир лучезарной улыбкой. И чем ближе мы приближались к белорусской столице артиллерии, тем эта улыбка становилась продолжительнее и теплее.

Наконец автобус подкатил к воротам военного городка, в котором дружески соседствуют две бригады: 336‑я реактивная артиллерийская и 51‑я гвардейская артиллерийская.

Иноземных гостей встречал духовой оркестр.

Под звуки бодрого марша впечатленные гостеприимством хозяев атташе прошли в здание клуба. Там состоялся брифинг, на котором командиры бригад ознакомили гостей с историей воинских частей, их структурой, основными задачами, численностью, техникой и вооружением.

Открыл встречу командир 51‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии полковник Андрей Жидович. Затем к присутствующим обратился командир 336‑й реактивной артиллерийской бригады полковник Александр Тишкевич. Емкие лаконичные доклады, за которыми последовали вопросы гостей и ответы офицеров, послужили отличным началом доверительного диалога и хорошей прелюдией к главному действию этого дня — посещению плановых контрольных занятий по управлению ракетными ударами отдельного реактивного артиллерийского дивизиона и по управлению огнем артиллерийских дивизионов на полигоне Осиповичский.

Главная учебная лаборатория «бога войны» гостеприимно распахнула двери зарубежным гостям, наглядно демонстрируя нашу информационную прозрачность и открытость.

* * *

Тот день выдался жарким во всех смыслах. Артиллерийские дивизионы гаубицы «Мста-Б» и самоходной установки с красивым цветочным названием «Гиацинт-С» отрабатывали неподвижный заградительный огонь. Несмотря на стремительное развитие техники и вооружения, артиллерия в современном бою не утратила своих позиций и, судя по всему, не собирается уступать «божественный» титул. И сегодня она продолжает оставаться мощным и эффективным оружием, способным решать широкий спектр тактических задач.

Первый огневой рубеж мишеней, которые предстояло поразить расчетам, находился в двух с половиной километрах от знаменитой стекляшки, как армейские острословы назвали местный командный наблюдательный пункт. Полигон, обрамленный золотисто-багряной каймой лесов и перелесков, замер в ожидании… Вы замечали, что тишина, повисшая в преддверии грохота орудийных залпов, приобретает особую глубину? Я же прочувствовала эту поразительную особенность молчания, прерванного в одночасье громогласным божественным рыком орудий.

Действия артиллеристов командир бригады оценивал лично. Здесь же, на командном наблюдательном пункте, присутствовали и представители управления ракетных войск и артиллерии, которые внимательно отслеживали результаты стрельбы: меткость, время, затраченное на выдвижение, подготовку и выстрел… Все строго регламентировано нормативами. В военном ремесле мелочей нет. В артиллерии, пожалуй, как нигде, важен командный дух. От действий каждого зависит общий результат.

* * *

Однако наибольший интерес у военных атташе ожидаемо вызвали плановые контрольные занятия отдельного реактивного артиллерийского дивизиона «Полонез» — новейшего мощного высокоточного комплекса, принятого на вооружение 336 реабр буквально в августе текущего года. Командир дивизиона подполковник Дмитрий Заседенец встречал гостей на стоянке у командного пункта, где находился представленный образец этого оружия.

Повышенный интерес иностранных гостей к нему неудивителен. Главные тактико-технические характеристики белорусского «Полонеза» соответствуют лучшим образцам зарубежных систем реактивной артиллерии. Это наиболее мощное средство огневой поддержки наземных группировок войск, предназначенное для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы противника, не бронированной, бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на большой дальности — от 50 до 200 км.

О точности «Полонеза» красноречиво свидетельствует один факт. В июне этого года при проведении испытательных пусков на полигоне Полесский ракета поразила удаленную на расстоянии 200 км цель прямым попаданием — аккурат во флажок, установленный в самом центре мишени. В тот день погрешность попаданий составила всего 1,6 метра!

— Широчайший спектр выполняемых задач. Непревзойденная точность. Высочайшие скоростные характеристики. Малая отражающая поверхность — все это делает идущую на цель ракету практически неуязвимой, — командир реактивной артиллерийской бригады полковник Александр Тишкевич по-военному краток и убедителен.

Видно, что принимать гостей для него не впервой. За последний месяц это уже третий визит иностранных делегаций в часть. Перед нами здесь уже побывали две военные инспекции.

— В мире не так много станций радиотехнической разведки, способных зафиксировать пуск ракеты. Сбить же ее на завершающем этапе траектории, когда она на высокой скорости заходит на цель под углом 70–80 градусов, фактически невозможно, — офицер продолжал знакомство с комплексом.

— Да уж. Противнику в таком случае остается только молиться, — заметил один из гостей.

Военные атташе с большим интересом ознакомились с выставленным образцом комплекса. Все тщательно фотографировалось. Уточнялось. Обсуждалось.

Большое удивление у атташе вызвал тот факт, что в составе расчетов есть военнослужащие срочной службы.

— Неужели ваши военнослужащие срочной службы способны выполнять задачи на таком высокотехнологичном вооружении? — поинтересовался один из них.

— Система нашей подготовки построена таким образом, что мы готовы в короткие сроки обучить людей этому, — ответил полковник Александр Тишкевич. — Не скрою, что отбор в отдельный реактивный артиллерийский дивизион очень жесткий. Здесь служат только лучшие офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной, а также срочной службы. И поверьте, они способны выполнить поставленную задачу в любое время на любой местности при любой погоде.

Красноречивым подтверждением слов командира стали действия расчетов во время контрольного занятия. Командир подробно комментировал происходящее. До моего слуха долетали сухие военные термины. Занимают стартовую позицию… Стабилизация машины… Горизонтирование… Выпуск домкратов… Уточнение и ввод координат цели… Пуск…

На подготовку к пуску уходит не более 10 минут. После чего машины сворачиваются, меняют позиции… К слову, одна пусковая установка способна поразить одновременно восемь целей. Равно как и восемью ракетами одну цель.

Понятно, что пуски в тот день были условными. Скромные масштабы полигона не позволили «Полонезу» звучать в полную силу. Однако профессионализм людей, управляющих этим грозным оружием, был очевиден.

— В вашей армии служат очень образованные военнослужащие, профессиональная подготовка и дисциплина которых находится на высоком уровне, — поделился своими впечатлениями атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Эквадор в Республике Беларусь полковник Армендариз Саенс Франциско Хавьер.

— Это действительно современный, высокотехнологичный комплекс, интересный, с отличными показателями, — отметил дуайен минской ассоциации военных атташе — военный и военно-воздушный атташе при посольстве Российской Федерации в Беларуси капитан 1 ранга Максим Казанцев. — Комплекс новый, только поступил на вооружение. Хочется пожелать успехов в его дальнейшем освоении.

* * *

На обратном пути военные атташе посетили «Дукорский маентак», окунулись в атмосферу белорусских ремесел и шляхетского быта. Знакомство с историей Беларуси, ее культурой стало доброй традицией таких поездок.

Экскурсовод поведала историю этого некогда процветающего имения, упомянув о причастности к сему месту родственника композитора Огинского, написавшего, возможно, самый известный полонез в мире.

Я отстала от группы и медленно брела под сенью золотой аллеи старой усадьбы. Случайно ли такое совпадение? Скорее всего, именно так. Однако, с другой стороны — в нашей жизни все закономерно. Возможно, таким образом небожители, улыбнувшись, провели свою особую параллель. Ведь грозный «Полонез» предназначен для защиты мира на нашей земле, подарившей миру одну из самых прекрасных и запоминающихся мелодий.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Владимира Блинова