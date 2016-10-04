Испытать и улучшить… Себя

Большинство молодых людей, отслуживших срочную военную службу, говорят: юноши должны обязательно пройти ее в полном объеме, потому что в армии они учатся самостоятельной жизни.

Армия — это также возможность испытать себя в сложных условиях. Служившие в Вооруженных Силах меняются в лучшую сторону — становятся более стойкими, крепкими, работоспособными.

Кроме того, служба в армии — это долг перед Родиной и перед теми людьми, которые жертвовали собой на протяжении всей истории нашей страны для того, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Ну и, конечно же, те, кто отслужил срочную военную службу, при­обрели востребованную специальность, нашли новых верных друзей.

Повезло еще на старте

Армейский стаж у рядового Артёма Фурадеева — пять месяцев. Он проходит срочную службу в 56‑м отдельном полку связи ВВС и войск ПВО.

Родился и вырос парень в Гомеле. После окончания школы пошел работать. Решил, что сначала надо обязательно пройти срочную службу, а уж потом определяться с дальнейшим образованием. Когда пришла повестка в армию, отправился в военный комиссариат. Призывная комиссия признала Артёма годным к службе в Вооруженных Силах и направила его в войска связи.

— Служба идет хорошо, — отметил собеседник. — Командиры и старшие товарищи всегда и во всем нам помогают, подсказывают, как лучше поступить в той или иной ситуации. Можно сказать, общаемся на равных. В общем, с сослуживцами мне повезло.

В армии рядовой Фурадеев овладел профессией механика-телефониста.

Когда же у Артёма выпадает свободная минутка, он охотно читает книги. Любимые писатели — Рэй Брэдбери, Джек Лондон, Александр Рей… Сейчас юноша перечитывает «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

После увольнения из Вооруженных Сил Артём собирается получить высшее образование. А еще хочет вернуться к выступлениям в составе театра современного танца Sky move/SEGMENT… Но это будет потом. А пока основная задача парня — выполнить родительский наказ, который он получил перед уходом в армию: «Служи, сынок, честно и достойно!».

До окончания службы — совсем ничего

Военнослужащему 56‑го отдельного полка связи рядовому Вадиму Юдину до окончания срочной службы остались считаные недели. Он освоил специальность водителя-электрика, уже не единожды участвовал в полевых выходах. Юноша на хорошем счету у командиров, пользуется уважением в кругу сослуживцев.

— В Вооруженных Силах мне нравится. Служба в армии — это очень интересно! — рассказал Вадим. — У нас дружный коллектив. Теперь я точно знаю, что армейское товарищество, армейское братство — не пустые слова. Именно здесь учишься находить общий язык с друзьями-товарищами.

По словам рядового Юдина, командиры уделяют большое внимание всестороннему воспитанию личного состава. Это и различные беседы, встречи с интересными людьми, культпоходы в музеи, театры…

Родом юноша из Жлобина. До службы в армии окончил вечернее отделение Белорусского металлургического колледжа, одновременно работал в прокатном цехе металлургического завода.

О военной службе парню часто рассказывали отец и дед. Поэтому Вадим считал себя обязанным отдать гражданский долг Родине.

Первые дни срочной службы он помнит до мельчайших подробностей. Все проходило точно по расписанию. Причем график был настолько плотным, что свободного времени практически не оставалось. Так что и скучать по дому, отвлекаться на посторонние мысли было некогда.

Сейчас перед Вадимом стоит вопрос, чем заниматься после возвращения домой. Дело в том, что его заинтересовала возможность связать судьбу с одной из силовых структур. Но что выберет юноша в конечном итоге, покажет будущее…

— Я уверен, что полтора года срочной службы в Вооруженных Силах буду всегда вспоминать как один из лучших периодов моей самостоятельной жизни, — подчеркнул в завершение разговора рядовой Юдин.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора