Лучший музейный проект

Лучшим проектом в музейной жизни Беларуси назван экспозиционно-выставочный проект «Мы победили» Государственного музея военной истории Республики Беларусь.

Об этом стало известно после подведения итогов III национального форума «Музеи Беларуси». Всего в нем приняло участие более 100 государственных и частных музеев из разных городов нашей страны.

— Этому успеху способствовала творческая слаженная работа всего научного коллектива музея, — отметил директор музея Сергей Азаронок. — Экспозиционно-выставочный проект «Мы победили» состоит из серии выставок, посвященных участию белорусского народа в Великой Отечественной войне и его вкладу в Великую Победу. Немаловажную роль в организации этой экспозиции сыграли и члены Белорусского общественного объединения ветеранов.

…Это знаковое культурное мероприятие — национальный форум — прошло на прошлой неделе в Могилеве. Оно проводилось в целях поддержки музейного дела в Республике Беларусь, стимулирования творческих инициатив, поощрения музейных работников, которые внесли значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурных ценностей, привлечения внимания широких кругов общественности к многогранной музейной деятельности.

В рамках форума были продемонстрированы лучшие достижения белорусских музеев за последние два года, а также их возможности в сферах сотрудничества и инноваций.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»