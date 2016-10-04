Лёгкого взлёта, товарищи лейтенанты! (видео)

В минувшую субботу на авиационном факультете Военной академии Республики Беларусь состоялся 18‑й выпуск курсантов‑авиаторов. В нынешнем году лейтенантские погоны и путёвку в новую, офицерскую жизнь получили пятнадцать человек. Для молодых лётчиков долгожданный выпуск навсегда останется одним из ярчайших дней в жизни. В торжественных мероприятиях, посвящённых выпуску курсантов авиационного факультета, приняли участие представители командования ВВС и войск ПВО, руководства Военной академии, а также ветераны Вооружённых Сил, родственники выпускников.

Еще до начала торжественного мероприятия в небе над зданием факультета появился самолет Як‑52. По уже давно сложившейся традиции, так поздравил новоиспеченных летчиков, помахав крылом своего железного друга, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ полковник запаса Николай Мочанский.

И под музыку оркестра началась официальная церемония. Заместитель начальника авиационного факультета по летной подготовке полковник Юрий Золотов зачитал выпускникам приказ министра обороны Республики Беларусь о присвоении им воинского звания лейтенант и назначении их на первые офицерские должности.

— Сегодня очередной выпуск авиационного факультета наших Вооруженных Сил, — рассказал в беседе командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев. — Каждый год лейтенанты-выпускники, придя в воинские части, показывают высокий уровень профессиональной подготовки. Отрадно, что система, созданная нами, отлично функционирует — тот факт, что выпускники прошлого года уже летают на новых учебно-боевых самолетах Як‑130, тому подтверждение. Самое главное, что лейтенанты наших войск решительны в достижении целей, не боятся освоения новой техники. Наши офицеры в частях ждут пополнение лейтенантов, готовы обучать их новым видам авиатехники. Стоит отметить, что в строю выпускников в тот день находились представители не только Вооруженных Сил, но и Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Когда же официальные речи закончились, а дипломы были переданы в руки их счастливых обладателей, настал черед искренних поздравлений от родных и близких…

— Когда я поступал в академию, сложно было даже представить сегодняшний день, — поделился эмоциями лейтенант Илья Яскулд. — Время пролетело незаметно. Было много положительного. Я благодарен всем за то, что стою сегодня на этом плацу, за предоставленную возможность покорять «пятый океан». Спасибо каждому офицеру, каждому преподавателю, которые вложили частичку своей души в наше воспитание и образование.

— Мы сегодня выпускаем 15 офицеров‑летчиков для ВВС и войск ПВО, МЧС и авиации Государственного пограничного комитета, — рассказал заместитель начальника авиационного факультета Военной академии по летной подготовке полковник Юрий Золотов. — На первом курсе вся группа выполняла полеты на планерах Л‑13 в Бобруйском аэроклубе. В дальнейшем в зависимости от направления специальности — фронтовая или армейская авиация — курсанты выполняли полеты на Як‑52 и вертолетах Ми‑2. Сегодня уровень подготовки наших выпускников достаточно высок. Налет у каждого из них составил порядка 220 часов. Частичку себя мы каждый раз отдаем своим выпускникам — и надеемся, что они с гордостью пронесут по жизни и службе приобретенные здесь за пять лет знания и навыки.

Завершением торжественной церемонии выпуска молодых лейтенантов‑летчиков стало прохождение торжественным маршем, фотографирование на память. Впереди у них долгожданный отпуск, после чего они разъедутся по своим воинским частям — и, верится, будут с честью выполнять офицерский долг.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора