Передовая гвардии старшины Александра Ульяновича

3 октября 2016 года участник Великой Отечественной войны гвардии старшина Александр Иосифович Ульянович отметил юбилей — 95 лет

Наиболее ярко таких людей, как он, характеризуют слова поэта Николая Тихонова:

Гвозди б делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей!

Действительно, нередко встречаясь с ветераном на различных патриотических мероприятиях, видя его статную фигуру, приветливый и доброжелательный взгляд, откровенно радуешься тому, что в столь почтенном возрасте фронтовик сохранил физические силы, бодрость духа и ясность ума.

…Родился Александр Ульянович 3 октября 1921 года в городском поселке Копыль Минской области. В 1936 году в городе Жлобине окончил общеобразовательную школу, затем — Республиканскую спортивную школу в Минске. В 1940 году 19‑летний Александр был призван в ряды Красной Армии Ворошиловским районным военным комиссариатом столицы (ныне Советский РВК).

С трепетом держу в руках и внимательно рассматриваю семейные реликвии ветерана — старые пожелтевшие фотографии разных лет, которые дают возможность перенестись в прошлое и узнать многие жизненные истории. На одной из фотографий — строгий и подтянутый курсант 66‑й школы младших авиаспециалистов (ШМАС) в Омске. В далекой Сибири белорусский паренек получил специальность стрелка-радиста дальней бомбардировочной авиации. 22 июня 1941 года новоиспеченный сержант с авиационными крылышками в петлицах вместе с однокурсниками отдыхал в увольнении в Омском городском парке.

Ветеран вспоминает, что по громкоговорителю-рупору на весь парк объявили о том, чтобы военнослужащие срочно прибыли в места постоянной дислокации. На построении командир подразделения объявил, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В первый же день войны Александра с группой сержантов — выпускников направили для дальнейшей службы стрелком-радистом дальнего бомбардировщика ДБ‑3Ф во вторую высшую школу штурманов в подмосковный город Иваново. И уже в июле — августе 1941 года вновь сформированные летные экипажи отправились на первые боевые задания под Смоленск, затем — бомбить железнодорожный узел в Орше, где скапливались немецкие эшелоны с боевой техникой и живой силой. Много раз еще пришлось участвовать в боевых вылетах молодому стрелку-радисту Ульяновичу и многое пришлось пережить в ожесточенных боях с врагом.

— Тех — кто родился, как я, в 1921 году, — с грустью говорит сегодня Александр Иосифович, — больше всего пострадали от войны, и Победу встретили совсем немногие.

Осенью 1942 года во время совершения очередного боевого вылета снаряд вражеской зенитки попал в двигатель самолета, и тот загорелся. Командир экипажа Сазонов подал команду: «Прыгаем!». До этого случая гвардии сержант Ульянович парашютом никогда не пользовался, а во время боевых действий проводить тренировочные прыжки было некогда. Быстро покинув горящий самолет, стрелок-радист Ульянович сразу инстинктивно дернул за вытяжное кольцо парашюта, хотя, по инструкции, надо было некоторое время пролететь в свободном падении. Почувствовав резкий динамический удар при раскрытии купола, он услышал треск лопнувшего парашюта и начал стремительно падать вниз.

— Именно моя поспешность и порванный парашют спасли мне жизнь в той смертельно опасной ситуации, — утверждает Александр Иосифович. — Я опускался к земле очень быстро и поэтому приземлился на своей территории. А моих товарищей ветер отнес на немецкие окопы.

Падение было сложным и небезопасным, и очнулся сержант уже в кузове грузовой машины, на которой его везли в военный госпиталь. Там он несколько дней был в полузабытьи: то приходил в себя, то снова терял сознание — вероятно, при падении получил сильное сотрясение мозга. Главное, что руки-ноги были целы — ни одного перелома.

После выздоровления Александр мечтал вернуться в авиацию, однако по состоянию здоровья его перевели в наземные войска на должность начальника радиостанции в 62‑й отдельный гвардейский батальон связи прославленной 8‑й гвардейской армии генерала В. И. Чуйкова.

На Дону он нашел свой батальон, где ему дали войсковую радиостанцию РБМ — переносную, коротковолновую, телефонно-телеграфную, предназначенную для двусторонней радиосвязи.

Он вспоминает, как их, радистов, направили на передовую около берега Дона, километров за семь от деревни Алексеевка для корректирования огня наших крупнокалиберных минометов. Находились бойцы в отрыве от своих частей в течение недели. Питание было настолько скудное, что пайка хватало лишь на день-другой, остальные дни недели были полуголодными. Однако, несмотря ни на какие трудности, радисты, помимо поддержания устойчивой связи, еще и держали оборону участка местности.

В составе батальона Александр Ульянович участвовал в освобождении Харькова, Варшавы, воевал на территории фашистской Германии.

Один из наиболее кровопролитных эпизодов войны, который на встречах с молодежью часто вспоминает ветеран, — это штурм укреплений на Зееловских высотах, что расположены в десятках километров восточнее Берлина. Здесь был создан мощный узел сопротивления, включавший траншеи полного профиля, большое количество противотанковых и противопехотных заграждений, окопов для артиллерии и противотанковых средств. Основные бои по прорыву оборонительных рубежей на них развернулись в полосе 8‑й гвардейской армии. По рассказам фронтовика-связиста, открытое пространство перед высотами постоянно простреливалось многослойным перекрестным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. Это сражение показало героизм и невероятное самопожертвование множества советских солдат и офицеров. За штурм Зееловских высот Ульяновича наградили орденом Красной Звезды.

В мае этого года в Республиканском Дворце культуры ветеранов на поэтическом вечере «Диалог поколений» Александр Иосифович с особым вдохновением прочитал свое стихотворение «Штурм Зееловских высот», посвященное боевым товарищам-однополчанам. Есть в этом стихотворении такие слова:

И снова в бой, как в ад кромешный,

Солдаты бросились вперед,

В бой кровавый, но успешный,

На штурм Зееловских высот.

Война для 62‑го отдельного гвардейского батальона связи и Александра Ульяновича закончилась в Берлине 2 мая 1945 года. По воспоминаниям фронтовика, бойцы и командиры в невероятном радостном ликовании становились друг другу на плечи и расписывались на стенах поверженного рейхстага. Свой автограф химическим карандашом оставил и гвардии старшина Ульянович.

Особенно гордится ветеран медалью «За взятие Берлина» и двумя благодарностями Верховного главнокомандующего за решительные и смелые действия при штурме Берлина.

В послевоенное время Александр Ульянович успешно трудился на различных должностях в народном хозяйстве. Он работал также председателем Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки, секретарем Гродненского обкома КПБ, первым заместителем министра культуры БССР. С 1982 по 1993 год фронтовик возглавлял Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Его труд высоко оценила Родина, наградив двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».

Александр Иосифович и сегодня в боевом строю — в качестве ведущего консультанта большую помощь оказал в разработке тематико-экспозиционного плана и архитектурно-художественного оформления экспозиции нового здания музея. В начале 2016 года он передал в фонд музея радиоприемник, который получил перед демобилизацией в Берлине в далеком 1946 году. Фонд пополнился также знаком ГТО ІІ степени, с которым ветеран прошел всю войну.

К своему 95‑летию Александр Иосифович подготовил сборник стихов «Памятное», где собраны лучшие строки самобытного поэта о воинском долге, защите Отечества, родной Беларуси и ее удивительной природе… И, видимо, неслучайно в качестве эпиграфа к сборнику ветеран выбрал слова Фёдора Тютчева: «Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь…». И действительно жизнь заговорила вновь — успешными повседневными патриотическими делами ветерана войны и труда Ульяновича, его активным стремлением приносить пользу людям, самоотверженным служением Отечеству и неустанной работой по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

С днем рождения вас, уважаемый Александр Иосифович!

Николай Шевченко, член Белорусского союза офицеров