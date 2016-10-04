Порох надо держать сухим

Согласно плану проведения военных сборов в 2016 году, утвержденному начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым, с 28 сентября по 12 октября в Минской области на базе Слуцкого района проходит учебный сбор с военнообязанными запаса.

Его цель — совершенствование навыков офицеров запаса, личного состава штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск в исполнении должностных обязанностей в соответствии со штатным предназначением, а также повышение боевой и мобилизационной готовности данных структур.

— Нынешняя военно-политическая обстановка в мире, в том числе в соседних государствах, красноречиво свидетельствует о том, что всегда нужно быть готовым встать на защиту Родины. Территориальная оборона играет большую роль в обеспечении безопасности государства. По этой причине ведется активная работа с военнослужащими запаса, — отметил военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя. — В столичном регионе это первое такое мероприятие. Мы проводим учебный сбор с приписным (основным) составом органов территориальных войск.

По словам начальника направления идеологической работы и социальной защиты Минского облвоенкомата подполковника Татьяны Роговой, сбору предшествовала большая подготовительная работа, начиная с приведения в порядок места проживания, организации питания военнообязанных и до разработки программы занятий.

За две недели военнослужащие запаса усовершенствуют свои знания, умения и навыки по строевой, инженерной, огневой, тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, другим значимым составляющим военного дела.

В один из первых дней сбора военнообязанные из числа новичков приняли Военную присягу. С основными тенденциями развития военно-политической обстановки в Европе и мире в контексте обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь военнослужащих запаса ознакомил военком Минской области полковник Николай Кривченя.

Финальным аккордом этого сбора станет командно-штабное учение с участием председателя Минского областного исполнительного комитета Семёна Шапиро, глав горрайисполкомов, представителей военных комиссариатов столичного региона, других заинтересованных должностных лиц.

Планируется, что в заключительный день сбора лучшие военнослужащие запаса будут награждены от имени командования грамотами и ценными подарками.

…В перерыве между занятиями я побеседовала с несколькими военнообязанными. Все они говорили, что осваивают военную науку с огромным желанием.

— Я живу и работаю в Слуцке. На такой учебный сбор призван впервые, — рассказал сержант запаса Роман Горшков. — Срочную службу проходил в конце 1990‑х годов. Поэтому мне очень интересно узнать, что нового появилось в Вооруженных Силах за этот период. Ну и, конечно же, хочу освежить в памяти то, чему научился когда-то в армии. У нас уже состоялись занятия по боевой подготовке, изучали устройство различных видов оружия и военной техники. Даже известный английский государственный деятель и полководец Оливер Кромвель говорил: «Уповайте на Бога, ребята, но порох держите сухим»…

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора