Прямая телефонная линия

8 октября заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Виталий Иванович Киреев проведет прямую телефонную линию с населением.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске
(8 017) 297-10-22.
8 октября заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Виталий Иванович Киреев проведет прямую телефонную линию с населением.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске
(8 017) 297-10-22.
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