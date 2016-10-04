«Снабжение обеспечим!»

Очередную годовщину со дня своего образования в минувшее воскресенье отметил 108‑й отдельный полк материального обеспечения. За годы его существования личный состав внёс весомый вклад в повышение боевой готовности воинских частей Западного оперативного командования.

На 108 опмо возложены задачи по созданию необходимых запасов материальных средств, содержанию их в постоянной боевой готовности, своевременному обеспечению ими воинских частей и соединений ЗОК. Личный состав полка выполняет большой объем работ по перевозке грузов и других материальных средств.

Войсковая часть 14103 была сформирована 2 октября 1985 года. В соответствии с требованиями директивы Министерства обороны СССР и во исполнение директив командующего войсками Краснознаменного Белорусского военного округа и командующего 28‑й общевойсковой армией на фондах 69‑го отдельного автомобильного батальона подвоза горючего был сформирован кадр управления 108‑й бригады материального обеспечения. А вскоре в соответствии с директивами Министерства обороны СССР и командующего войсками КБВО кадр управления бригады был переименован в управление 108 брмо.

В ходе строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь с 1 октября 1993 года оно было переформировано в 108‑й отдельный полк материального обеспечения.

Сегодня этот полк материального обеспечения — воинская часть, без которой выполнить поставленные задачи по предназначению будет достаточно проблематично. От личного состава 108 опмо зависит своевременный подвоз горючего, продовольствия, боеприпасов и многого другого. Эта воинская часть представляет собой слаженный армейский организм, ее военнослужащие могут управлять многими видами автомобильной техники и не только — перечень выполняемых ими задач велик.

Искренне желаем коллективу полка успехов в служебной и трудовой деятельности, здоровья и оптимизма, новых достижений на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора