Союзное государство: опыт Белгородчины

Каков потенциал взаимного сотрудничества Республики Беларусь и Белгородской области Российской Федерации? Ответ на этот вопрос получил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время своего визита на Белгородчину.

— У меня миссия — посмотреть своими глазами, что представляет собой Белгородская область, я здесь раньше никогда не был, — подчеркнул на пресс-конференции с российскими и белорусскими журналистами госсекретарь. — А сейчас даже узнал, что одна из деревень Воронежской области, где родилась моя мама, сейчас входит в состав Белгородской области.

Программа визита Григория Рапоты была составлена таким образом, чтобы он смог детально ознакомиться с жизнью региона. На итоговой пресс-конференции он подчеркнул: губернатор области Евгений Савченко прекрасно видит перспективные направления развития и промышленности, и агросектора, и науки, и культуры.

Каковы же реальные цифры, характеризующие взаимное сотрудничество Беларуси и Белгородчины? Как отметил в своем выступлении Евгений Савченко, речь идет прежде всего об экономическом сотрудничестве. Товарооборот составляет сейчас порядка 250 млн долларов в год. В последнее время в связи с изменениями валютных курсов он снизился процентов на тридцать, но в объемах не уменьшается.

Белгородчина закупает в Беларуси продукцию машиностроения — комбайны, тракторы, кормоуборочные комбайны. Горнодобывающие предприятия покупают белорусские крупнотоннажные автомобили.

— У нас нет запретов на поставку продуктов из Беларуси, в Белгороде даже есть сеть магазинов белорусских продуктов, — уточнил губернатор. — В Беларуси хорошо развит сельский туризм, поэтому многие россияне едут отдыхать к белорусам — у вас хорошие здравницы!

Евгений Савченко перечислил также позиции товаров, которые поставляются из российской области в Беларусь. Это продукция машиностроения, металлургическая продукция, в том числе трубопроводы для строящейся АЭС.

Сегодня на Белгородчине активно ведется выставочная деятельность: торгово‑промышленная палата целенаправленно работает с каждым областным центром Беларуси.

В заключение государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил: такого развития, как на Белгородчине, нужно желать всем регионам Союзного государства. Его поразил, например, белгородский технопарк. А с учетом того, что сейчас активно обсуждаются союзные программы в сфере высоких технологий — микроэлектроники, космических исследований, есть востребованность и здесь: «Я вижу широкое участие белгородцев в программе «Умный город», над которой уже работают специалисты Санкт-Петербурга и Минска».

Полковник Игорь Кандраль, «Ваяр», фото автора