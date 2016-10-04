Танк для… ядерной войны

Нестареющий Т‑55 продолжает участвовать в вооружённых конфликтах и выходить из них победителем. Эта бронированная гусеничная машина стала самой массовой в мире — было выпущено около ста тысяч таких танков. Они до сих пор несут службу в армиях десятков государств. Подробности — в нашей рубрике «Эволюция бронетехники»

Наша справка

Т‑55 — средний танк

Боевая масса — 36 т

Длина — 9 м

Ширина — 3,2 м

Толщина лобовой брони — 100 мм

Двигатель — дизельный мощностью 580 л. с.

Скорость — до 50 км/ч

Вооружение — пушка калибра 100 мм, два пулемета калибра 7,62 мм

Экипаж — 4 человека.

К середине 1950‑х годов прошлого века обстановка в мире серьезно обострилась. Набирала обороты холодная война между США и СССР… При этом Пентагон всерьез рассматривал возможность применения атомных боеприпасов.

В таких условиях советским Сухопутным войскам требовался танк, экипаж которого мог бы продолжать вести боевые действия в условиях ядерной войны. Он должен был противостоять световому излучению, проникающей радиации, электромагнитному импульсу, ударной волне огромной силы.

Такую боевую машину на базе Т‑54 создали конструкторы Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Новый танк под индексом Т‑55 приняли на вооружение в мае 1958 года.

Т‑55 стал первым в мире серийным средним танком, который мог применяться в условиях ядерной войны. Главным элементом противоатомной защиты стала ФВУ — фильтровентиляционная установка. Создаваемое ее вентилятором избыточное давление не пропускало радиоактивную пыль внутрь танка.

Конечно, ни одна машина в мире не могла бы уцелеть при попадании в эпицентр ядерного взрыва. Однако лишь «пятьдесятпятый» был способен вести бой на зараженной местности. Для этого применялись системы полной герметизации корпуса, автоматического пожаротушения, использовались приборы измерения радиоактивного излучения.

Благодаря технологичности конструкции, простоте и надежности узлов и агрегатов промышленность могла производить Т‑55 в огромном количестве. Всего было выпущено почти 24 тысячи боевых машин.

Это позволило вооружить пятьдесятпятками бронетанковые войска не только Советской Армии, но и армий стран — участниц организации Варшавского договора, государств Азии, Африки и Латинской Америки. Чехословакия, Румыния, Польша, Китай выпускали эту боевую машину по советской лицензии.

История боевого применения танка Т‑55 началась в 1960‑е годы и продолжается до сих пор. География его использования невероятно широка — от африканских саванн до ближневосточных пустынь, от гималайских предгорий до индокитайских джунглей.

Самое широкое применение такие танки нашли в арабо-израильских конфликтах. Ближний Восток на долгие годы стал ареной боестолкновений, в которых Т‑55 пришлось воевать против английских «Центурионов» и американских М48. Участники тех событий высоко отзывались о боевых качествах советских танков. И ныне в телерепортажах из Сирии и Ливии тоже можно увидеть эти боевые машины, они до сих пор способны противостоять даже современным противотанковым средствам.

Тысячи Т‑55 продолжают нести службу в армиях многих государств. Он навсегда останется на страницах истории военного дела — как самый массовый танк ХХ века.

Юрий Андреев