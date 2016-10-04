У матушки-пехоты — праздник

В конце минувшей недели в Минске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня мотострелков. Руководящий состав военного ведомства во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым, ветераны Вооружённых Сил и Великой Отечественной войны возложили цветы к мемориалу, посвящённому боевому пути 120‑й гвардейской Рогачёвской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии имени Верховного Совета БССР.

Торжества продолжились в клубе «Ракетчик». Здесь состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня мотострелков.

Его открыл министр обороны Республики Беларусь. В начале своего выступления генерал-лейтенант Андрей Равков тепло поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, всех военнослужащих, проходящих и проходивших ранее службу в мотострелковых частях и подразделениях.

— 21 сентября наши Вооруженные Силы отметили День мотострелков, которые и сегодня являются костяком любой армии, — подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что в завершившемся недавно командно-штабном учении белорусской армии мотострелки принимали самое активное участие, успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.

Генерал-лейтенант Андрей Равков также напомнил участникам торжественных мероприятий о том, что первые мотострелковые части появились в составе Красной Армии незадолго до начала Великой Отечественной войны. Причем многие из них приняли свой первый бой на белорусской земле.

— 75 лет назад — 21 сентября 1941 года за боевые заслуги личного состава 1‑я мотострелковая дивизия была преобразована в 1‑ю гвардейскую мотострелковую дивизию, — отметил министр обороны. — Весомый вклад в победу во всех сражениях Великой Отечественной войны внесли стрелковые войска, в которых служило до 80 процентов всего личного состава Красной Армии. А в 1957 году стрелковые войска Советской Армии стали мотострелковыми. В послевоенные годы Краснознаменный Белорусский военный округ стал полигоном для мотострелковых войск, их новейших образцов вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант Андрей Равков заявил, что и на современном этапе строительства и развития наших Вооруженных Сил мотострелки проявили себя достойно.

— Вы по праву — гордость армии и ее основа, — отметил Андрей Алексеевич.

В завершение своего выступления глава военного ведомства нашей страны сердечно поздравил весь личный состав Вооруженных Сил и ветеранов с праздником.

Затем был зачитан приказ министра обороны о поощрении военнослужащих и лиц гражданского персонала, состоялось их награждение грамотами и ценными подарками.

Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом.

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Кирилла Франскевича