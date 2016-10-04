Военное пятиборье: побеждают сильнейшие

На днях в Минске завершился чемпионат Вооружённых Сил Республики Беларусь по военному пятиборью. Данные соревнования входят в программу ежегодной спартакиады, которая проводится в белорусской армии.

Представители Военной академии Республики Беларусь, сил специальных операций Вооруженных Сил, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Западного и Северо-Западного оперативных командований, 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, частей центрального подчинения, военных факультетов в гражданских вузах на протяжении четырех дней боролись за право стать лучшими. Состязались они в пяти упражнениях: стрельбе из АК‑74, преодолении единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 100 метров, плавании на 50 метров, метании гранаты и восьмикилометровом кроссе.

Как отметил главный секретарь соревнований старший офицер отдела — главный тренер (по военно-прикладным видам спорта) Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Михаил Товкач, престиж вида спорта повышается с каждым годом.

— Заниматься военным пятиборьем может каждый военнослужащий, так как практически в каждой воинской части для этого созданы необходимые условия, — отметил в беседе Михаил Антонович. — Кроме того, призеры чемпионата при наборе в сумме 5.000 очков получают спортивное звание мастера спорта.

В стрельбе из автомата самыми меткими стали младший сержант Андрей Степанов (СЗОК) и подполковник Вячеслав Федоренко (военные факультеты в гражданских вузах). Оба военнослужащих набрали по 1.063 балла. На втором месте с 1.056 баллами оказался еще один представитель СЗОК — капитан Вадим Ковалевич.

Быстрее всех справились с преградами на полосе препятствий рядовой Андрей Курис (ССО), старшие лейтенанты Андрей Арцыман (ВВС и войска ПВО) и Игорь Горбунов (части центрального подчинения).

На водных дорожках в бассейне Центрального Дома офицеров не было равных спорт­смену из команды военных факультетов в гражданских вузах курсанту Егору Сахончику. Он проплыл 50 метров вольным стилем за 25,2 секунды.

В метании гранаты на точность и дальность лучший результат показал старший лейтенант Геннадий Шкурук (ССО). Он набрал 1.112,4 балла.

Венцом чемпионата Вооруженных Сил по военному пятиборью стал кросс на восемь километров. Он проводился по системе гандикап. В этой гонке преследования самыми быстрыми и выносливыми оказались представители сил специальных операций Вооруженных Сил, завоевавшие все призовые места. Победителем стал старший лейтенант Геннадий Шкурук, его итоговая сумма в пятиборье — 5.126 баллов. Второе место занял рядовой Евгений Герасимов (5.070, 8), а бронзой завладел рядовой Денис Воляк — 4.985,3 балла.

В общекомандном зачете заслуженную викторию одержали военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил (20.015,7 балла). Серебро чемпионата завоевали представители военных факультетов в гражданских вузах (19.101,1 балла), третье место у спортсменов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны (18.776 баллов).

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора