Занятия с призванными из запаса

Продолжается проверка готовности к выполнению задач по предназначению отдельных подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО с доукомплектованием военнообязанными, призванными из запаса, которая проходит по решению министра обороны Республики Беларусь.

В рамках проверки осуществлена поставка в бригаду мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Могилевской области. На сегодняшний день призвано из запаса более 200 военнообязанных, с которыми проводятся занятия по предметам боевой подготовки.

В дальнейшем с подразделениями будут отработаны элементы боевого слаживания, по окончании которого состоится смотр готовности к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Министерства обороны