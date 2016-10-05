Испытать себя (Видео)

Их объединил винтокрылый Ми‑8.

В ходе командно-штабного учения (КШУ) Вооружённых Сил вертолётчикам в/ч 06752 довелось не только «играть за наших», но и помогать условному противнику. А в итоге они обрели бесценный опыт лётной работы и осознали, где и каким образом необходимо ещё поработать над собой…

И вот учение позади, вертолётные экипажи уже выполняют задачи повседневной подготовки личного состава авиационной части. Беседа наша проходит в помещении дежурных сил по поисково‑спасательному обеспечению полётов авиации. Вертолётчики в любую минуту готовы подняться в небо по тревожному сигналу.

Заместитель командира вертолетной эскадрильи на Ми‑8 по идеологической работе майор Олег Стороженко признается, что любое масштабное учение для вертолетчиков — это ключевое мероприятие боевой подготовки, которое они всегда ждут с нетерпением. Во‑первых, оно всегда насыщено различными сложными и интересными задачами. Во‑вторых, летчики, стремясь их выполнить, учатся нешаблонному мышлению — использованию оптимальной комбинации обычных летных упражнений.

В одном из эпизодов нынешнего учения майор Олег Стороженко управлял ведущим вертолетом в паре. В его экипаже были военный летчик-штурман капитан Алексей Журавков и борттехник старший лейтенант Евгений Бойко. Экипаж второго Ми‑8 возглавлял подполковник Юрий Роев, под его началом работали в небе летчик-штурман капитан Андрей Демьянец и борттехник майор Владимир Евтух.

— Группой из двух вертолетов Ми‑8 мы выполнили взлет с аэро­дрома Мачулищи и отправились на аэродром Боровцы в интересах подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил, — вспоминает майор Олег Стороженко. — Забрав десантно-штурмовые группы, доставили их на полигон Лосвидо, где развернулись активные учебно-боевые действия по замыслу одного из эпизодов учения.

Вертолетчики с бойцами ССО на борту совершили несколько полетов. Учились работать вместе, соблюдая все правила ведения боевых действий. Пока один из вертолетов совершал десантирование бойцов посадочным способом, другой прикрывал его с воздуха, внимательно следя за окрестностями близ зоны посадки.

— До места назначения мы шли на минутном интервале и малой высоте, чтобы вероятный противник не мог уничтожить сразу два вертолета средствами ПВО, — уточняет Олег Игоревич. — Так хотя бы у одной десантно-штурмовой группы есть шанс добраться до точки высадки… Место для площадки приземления для нас готовили ожидавшие подмоги подразделения ССО. Они вовремя зажгли посадочные огни для того, чтобы экипаж вертолета верно определил перед приземлением направление и силу ветра у земли.

Офицер-вертолетчик также пояснил: на этот раз они отрабатывали десантирование посадочным способом. Кстати, наши экипажи подготовлены к десантированию различными способами — например, часто используются парашютный и штурмовой. В ходе последнего, уточним, вертолет летит на предельно малой высоте, а десантно-штурмовая группа покидает его через открытую рампу — и зрелищно, и, главное, эффективно в определенных условиях боя!

* * *

…Пока одна пара вертолетов Ми‑8 помогала силам специальных операций, другая осущест­вляла воздушную разведку в интересах сил Северо-Западного оперативного командования. В экипаже первого вертолета, который возглавлял капитан Максим Безрученок, были военный летчик-штурман лейтенант Виктор Бенкевич и борттехник капитан Александр Вознюк. Другим вертолетом управлял майор Андрей Лысенко, а помогали ему военный летчик-штурман лейтенант Николай Гурин и борттехник капитан Виталий Огородник.

Одно из самых зрелищных и непростых заданий — полет на боевое применение — выполняли опытные экипажи, возглавляемые командиром эскадрильи полковником Александром Королёвым и командиром вертолетного отряда подполковником Михаилом Гныпом. Вертолетчики на Ми‑8 успешно выполнили на Борисовском полигоне пуски неуправляемых ракет и продемонстрировали меткую стрельбу из подвесной пушки ГШ‑23. Кстати, подполковник Михаил Гнып — серебряный призер недавнего международного конкурса летного мастерства «Авиадартс‑2016». То есть один из лучших «укротителей» подвесного вооружения Ми‑8!..

— Любое масштабное учение для нас — это отличный повод показать все, чему мы научены, проверить свои навыки в условиях, приближенных к боевым, — подчеркнул в беседе майор Олег Стороженко. — Для военных летчиков это бесценный опыт.

В ходе нынешнего ратного экзамена экипажу майора Стороженко также довелось выполнять воздушную разведку объектов условного противника в заданном квадрате местности. Вертолетчики и с этой задачей успешно справились. «Восьмерки» на отлично сыграли и роль нарушителей: летали за контрольные цели, их пытались обнаружить специалисты радиотехнических и зенитных ракетных войск, а на перехват поднимались в воздух коллеги по авиачасти на боевых вертолетах Ми‑24.

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Наблюдать за боевой работой вертолетов с земли, особенно в ходе учений, всегда интересно, да и в полете захватывает дух. Беседуя с офицерами об особенностях их профессии, понимаешь: стать частью этой славной когорты военных летчиков могли только люди, с детства мечтавшие о покорении неба.

Например, дедушка Олега Стороженко — Михаил Петрович — военный летчик, ушел в запас в звании подполковник с должности начальника штаба авиаполка. В Великую Отечественную войну он уничтожал врага на легендарном самолете-штурмовике Ил‑2. Прошел от Курска до Берлина, отмечен пятью боевыми орденами. Отец Олега — Игорь Стороженко — также связал свою жизнь с военной авиацией, служил офицером боевого управления.

Ну а Олег Стороженко выбрал вертолет. Почему?

— Он не настолько быстр, как самолет, и может позволить экипажу не просто лететь, а наслаждаться полетом и открывающимися взору видами, — признается мой собеседник. — Конечно, это мое личное мнение… А еще, считаю, значительным преимуществом вертолета перед самолетом является то, что он может приземлиться на любой подходящей площадке и аэродром ему не нужен.

В 2001 году Олег Стороженко окончил авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь и был направлен служить в 276‑ю вертолетную базу. Затем была служба в 181‑й боевой вертолетной базе. А сейчас он боевой «штык» летного состава в/ч 06752. Налетал свыше 700 часов, является военным летчиком 2‑го класса.

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…Впервые выполнять ответственные задачи в ходе недавнего КШУ довелось военному летчику-штурману лейтенанту Николаю Гурину. Майор Олег Стороженко свидетельствует: с этим испытанием выпускник Военной академии 2015 года справился хорошо. Экипаж, в составе которого летал лейтенант Гурин, выполнял полеты как на перевозку десантно-штурмовой группы, так и на разведку объектов условного противника.

Николай признается: ему впервые пришлось действовать в строгих временных рамках и чувствовать столь высокую ответственность за свою работу — штурманские расчеты.

— Данные о маршруте давали буквально перед вылетом, и нужно было успеть рассчитать количество необходимого топлива на маршрут, скорость полета на отрезках пути для выхода в нужную точку в строго определенное время, — подробно рассказывает офицер Гурин. — Непосредственно в воздухе я учитывал и скорость ветра, и скорость полета нашего вертолета относительно земли, помогал командиру экипажа придерживаться маршрута. Было интересно участвовать в разведке замаскированных объектов условного противника. В том месте наш экипаж был впервые. Местность не знали, но с задачей справились. Визуально обнаружить хорошо замаскированного противника с высоты 200 метров, признаюсь, было непросто. Хорошо, что экипаж вертолета состоит из трех человек — это и помогло обнаружить объект, ведь искали его сообща… Штурман следит и за тем, чтобы вертолет не вышел за зону поиска, после этого наносит на карту координаты цели. И тут нельзя ошибиться, ведь эти координаты передают артиллерии… Такой опыт для нас особо важен.

Николай выбрал путь защитника Отечества по примеру отца, окончившего военное училище связи и проходившего службу в авиабазе близ города Березы. Конечно, вид пролетающих над головой истребителей завораживал, манил парня… И Гурин-младший поступил на авиационный факультет Военной академии. Ознакомившись со всеми нюансами конструкции боевых воздушных судов, способами их пилотирования, он выбрал вертолет.

— На мой взгляд, самый захватывающий полет вертолет совершает на предельно малой высоте, практически касаясь верхушек деревьев или водной глади, — пояснил романтику летной работы военный летчик-штурман. — Также для меня важно, что в вертолете боевую задачу выполняет экипаж — маленький сплоченный коллектив единомышленников, работающих на общий результат. Командир управляет боевой машиной, штурман следит за маршрутом, борттехник контролирует параметры силовых установок… А в самолете же, как правило, летчик — один.

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…А вот военный летчик-штурман вертолета Ми‑8 капитан Андрей Демьянец уже давно познал секреты штурманского дела и сейчас с каждым полетом лишь оттачивает свое мастерство. Он хорошо знаком с управлением самолетов, и вертолетов. Но обо всем по порядку…

В ходе недавнего учения капитан Демьянец летал в составе экипажа вертолета Ми‑8, выполнявшего десантирование диверсионно-разведывательных групп, а затем на воздушную разведку.

— Самым интересным для меня был полет по заданному маршруту с маневрированием и поиском цели в указанном квадрате местности, — рассказал Андрей. — Обнаружили замаскированные бронетранспортеры и грузовики, командный пункт условного противника. Координаты передали на наш командный пункт — и тогда за дело взялась артиллерия… А потом нас обнаружил боевой вертолет условного противника и принудил к посадке. Так мы успели выполнить полет и в качестве контрольной цели. Для себя отметил, что в ходе боевых действий на вертолете Ми‑8 однозначно лучше летать над лесом, практически по верхушкам деревьев. Если подняться выше, противнику не составит труда сбить Ми‑8, ведь он в сравнении с боевым вертолетом Ми‑24 не имеет брони…

Несмотря на то что в семье Андрея Демьянца никто не был связан с военной службой и авиацией, он еще с детства мечтал о покорении неба. Свою роль сыграли в этом и истребители, частенько появляющиеся в небе над Ивацевичами. Из своего класса он единственный, кто поступил на авиационный факультет Военной академии. Окончив ввуз в 2008 году, летал на самолетах Су‑24. Позже судьба привела офицера в вертолетную эскадрилью в/ч 06752. Выполнять задачи на Ми‑8, конечно, интересно, но душа Андрея порой грустит о боевых возможностях грозного Су‑24 …

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Вертолетчики продолжили выполнять задачи дежурства по поисково‑спасательному обеспечению полетов авиации. Конечно, приятно, когда в воздушном пространстве все спокойно и дежурные силы заняты лишь тренировками с целью оказания помощи воздушным судам, потерпевшим бедствие.

В нужную минуту, не сомневайтесь, военные вертолетчики вместе со специалистами дежурной спасательной парашютно-десантной группы в/ч 06752 всегда готовы вылететь в любую точку Беларуси, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также при необходимости выполнить задачи по непосредственному боевому предназначению.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова