Когда оценку ставит залп

Военнослужащие 51‑й гвардейской артиллерийской бригады уверенно сдали главный ратный экзамен года, которым стало контрольное занятие по подготовке и управлению огнём бригадной группы в оборонительном бою. Особенностью этого мероприятия стало участие в боевой работе всех звеньев управления 51 абр.

— Управление по праву считается одним из наиболее сложных элементов учебного боя, — подчеркнул в беседе перед занятием его руководитель начальник штаба управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил полковник Михаил Чигилейчик. — От работы командиров всех уровней напрямую зависит как точность, так и время выполнения огневых задач. А современный бой не терпит промедления. Именно поэтому на данном занятии мы постарались создать предельно сложную, динамично меняющуюся обстановку. Таким образом, оценка бригаде за главный экзамен года будет максимально объективной.

И действительно, в тот день на полигоне Осиповичский было по-настоящему горячо. Учебный бой продлился всего несколько часов, однако в этот небольшой промежуток времени уместились и маневры подразделений, и боевая работа по следующим одна за другой целям, и десятки разрывов снарядов. А особо зрелищным действо получилось благодаря высокому ратному мастерству каждого без исключения его участника.

Это и немудрено: личный состав привлекаемых к выполнению огневых задач подразделений (пушечного самоходного и тяжелого гаубичного артиллерийских дивизионов) более месяца совершенствовал знания и навыки в рамках полевых выходов. И то обстоятельство, что основу расчетов буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-­Б» и самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» составляли резервисты, никоим образом не влияло на готовность бригадной группы к выполнению поставленных задач.

— Этот месяц был отмечен для подразделения насыщенной боевой работой, — поделился командир пушечного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии майор Виталий Еников. — Мы провели мероприятия по слаживанию расчетов и отделений, затем взводов и батарей и, наконец, отработали весь комплекс учебно-боевых задач в составе дивизиона. На контрольных занятиях различного уровня личный состав демонстрировал высокую выучку. Отдельно хочется отметить резервистов, которые за короткое время смогли, что называется, встать в строй. В том, что они достойно справятся и с этим экзаменом на полигоне, я не сомневаюсь.

По словам гвардии майора Еникова, главная особенность конт­рольного занятия с 51 абр для него и подчиненных — это высочайшая ответственность. Выполнение огневых задач усложняется тем, что каждая команда проходит через большое количество ячеек управления — от руководителя контрольного занятия до конкретного расчета орудия. А от действий «крайних» звеньев этой цепи итоговая оценка бригады зависит не меньше, чем от работы командиров. Мелочей в артиллерии не бывает — важно не только умение точно выполнять команды, проводить вычисления, наводить орудия на цель, но и такие элементы, как выбор позиции, работа связистов, слаженность подразделений.

…51‑я гвардейская артиллерийская бригада способна действовать как единый отлаженный механизм — это было видно и невооруженным глазом. Постановку задачи командиру бригады и грохот залпа разделяли считаные минуты. Вот подразделения только появились на видимых с вышки участках полигона, а уже спустя несколько минут позиции обволакивал густой дым… Командные пункты, техника, живая сила условного неприятеля раз за разом принимали на себя удар грозных орудий. Ни одна из поставленных перед бригадой задач не застала врасплох осиповичских гвардейцев.

— Наша огневая составляющая отработала просто замечательно, — не скрывал удовлетворения действиями сослуживцев старший офицер на батарее пушечного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии старший лейтенант Максим Радченко. — Отлично вели огонь по целям, уверенно выполняли команды «К бою» и «Отбой», меняли позиционные районы. Хорошим подспорьем стали для нас практические занятия на полигоне. По решению командира дивизиона гвардии подполковника Андрея Гнедько особое внимание на полевом выходе уделялось тренировкам именно в составе всего подразделения. И хотя итоговые результаты контрольного занятия еще неизвестны, можно смело говорить о том, что бригаду мы не подвели.

Остался доволен действиями подчиненных и командир 51 абр гвардии полковник Андрей Жидович. По его словам, ждать от личного состава успешной сдачи главного ратного экзамена позволяли и итоги контрольных занятий с батареями и дивизионами.

— В том, что наши подразделения слажены и готовы выполнить любую задачу, я не сомневался, — отметил Андрей Францевич. — Но не менее важно было проверить уровень профессионализма и взаимодействия всех звеньев управления. И бригадная группа в полном составе продемонстрировала высокие результаты как по времени выполнения задач, так и по точности поражения целей, тактической выучке. Не дожидаясь результатов работы контрольной группы, могу смело утверждать: бригада готова к выполнению стоящих перед ней задач.

…Почивать на лаврах артиллеристам-гвардейцам из Осиповичей некогда. Подразделениям по возвращении в пункты постоянной дислокации предстоит провести мероприятия по переводу вооружения и техники на зимний режим эксплуатации. А затем — начинать подготовку к следующему учебному году.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора

Гвардии майор Виталий Еников

Новые позиции — новые задачи

Основу расчетов составляли

резервисты

Оценка действий зависит от каждого

«Залпом!»