«Кто, если не мы?»

В рамках проверки готовности к выполнению задач по предназначению отдельных подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады была осуществлена поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Могилёвской области

На днях военнообязанные, призванные из запаса, приняли Военную присягу на плацу 147‑й зенитной ракетной бригады.

Накануне воинскую часть посетил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев. Олег Николаевич побеседовал с призванными из запаса военнослужащими, ознакомился с их бытовыми условиями.

Военнообязанные, которые принимали Военную присягу во времена Советского Союза, произнесли клятву на верность белорусскому народу. Все они заметно волновались, что и немудрено — момент этот торжественный и ответственный. Во время проверки готовности военнослужащие запаса смогут освежить навыки и умения, полученные когда-то во время прохождения срочной военной службы.

Рядовой запаса Станислав Клименко из Бобруйска служил еще в Краснознаменном Белорусском военном округе. Он вырос в семье военнослужащих, поэтому родные и близкие Станислава едины с ним во мнении — мужчина должен быть воином, защитником.

Старший прапорщик запаса Сергей Васильков «на гражданке» работает сварщиком на одном из предприятий города Могилева. В свое время мужчине довелось служить в Поставах, Черняховске, а также на суровой Чукотке. В запас он ушел с должности начальника склада авиационного топлива.

— Чувство долга, ответственность перед родными и близкими — все это как нельзя ярко испытываешь здесь, — рассказал Сергей Васильков. — Проверка, в которой мы принимаем участие, несомненно, нужна. Здесь быстро вспоминаешь все, чему когда-то учился.

Горд тем, что призван на защиту воздушных рубежей своей Родины и майор запаса Анатолий Михневич.

— Приятно вновь находиться в строю. Поддержание в хорошем техническом состоянии зенитных ракетных комплексов — такая задача у нас здесь, — поделился офицер запаса.

А подполковник запаса Владимир Епишин военную службу начинал солдатом в ВВС Северной группы войск. Позже, став офицером, служил на базах горючего в Бобруйске, Красном Береге. Некоторое время Владимир Иванович был главным ревизором главной военной инспекции Вооруженных Сил.

— В бригаде царит атмосфера взаимовыручки и товарищества. Выполнить поставленные задачи мы сможем только совместными усилиями, — отметил офицер запаса

С целью контроля проводимых занятий и оказания помощи командованию бригады в воинскую часть прибыл заместитель начальника Главного штаба — начальник управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны полковник Михаил Алексеев.

— Из запаса призваны в основном жители Могилева, Бобруйска и Костюковичей, — рассказал Михаил Иванович. — На данный момент военнообязанные сняли с хранения технику, с ними проводят занятия офицеры бригады, проходит слаживание боевых расчетов.

Контролирует вопросы боевой подготовки во время проверки готовности к выполнению задач по предназначению начальник отдела главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Михаил Макаров.

— У нас есть мощное вооружение, которое нужно уметь грамотно эксплуатировать, — отметил офицер. — В случае перевода с мирного на военное время военнообязанные должны выполнять задачи по предназначению. Чтобы военнослужащие не потеряли свои навыки, с ними проводят огневую, специальную, РХБЗ подготовку и другие предметы боевой подготовки во время проверки готовности к выполнению задач по предназначению. После смотра готовности подразделений на одном из полигонов нашей страны с военнообязанными будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, во время которых они продемонстрируют полученные навыки и умения на практике.

Старший лейтенант Сергей Деминский,

«Ваяр», фото автора

Клятва на верность белорусскому народу