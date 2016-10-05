Наш экипаж — дружный

Среди правофланговых военнослужащих срочной службы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады — командир зенитной самоходной установки «Тунгуска» гвардии младший сержант Артём Бойчук. Его экипаж успешно выполнил поставленные задачи в ходе недавнего полевого выхода, прошедшего на 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. А главный ратный экзамен — тактическое учение с боевой стрельбой — он прошел на оценку «отлично», поразив все мишени.

— Наш экипаж — слаженный, дружный, мы как одна семья, — считает гвардии младший сержант Артём Бойчук. — Надежными товарищами за время службы стали гвардейцы рядовые Евгений Синцов, Вячеслав Ишкуло и Юрий Слапик.

Наверное, в слаженности действий, а также в добросовестном отношении к службе и кроется причина успехов экипажа. Как рассказал командир батареи гвардии старший лейтенант Михаил Целуйко, за время службы Артём проявил трудолюбие и старание, настойчивость в овладении воинской специальностью, пользуется заслуженным авторитетом у подчиненных и не раз поощрялся вышестоящим командованием.

Недавно гвардии младший сержант Артём Бойчук отметил свое двадцатипятилетие. Можно уже подвести первые итоги жизни и обдумать планы на будущее. До призыва в армию Артём окончил среднюю школу № 5 в Мостах. Затем Артём учился в Витебской государственной академии ветеринарной медицины, успел потрудиться в СПК имени Адама Мицкевича, что на родной Мостовщине. Сегодня родные и земляки радуются успехам Артёма на военном поприще. Быстро проходят дни службы, в ноябре завершается ее установленный срок. Но гвардии младший сержант Артём Бойчук не торопится сменить военную форму на гражданскую. Он принял решение продолжить службу — уже по контракту. Командование охотно поддержало правофлангового младшего командира в его намерении.

Успехов в службе, Артём!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»,

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