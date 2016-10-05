Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада. Военно-учетная специальность — 4610003, 4612003, 4613003.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента).

Срок подачи документов — в течение тридцати дней после опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.

Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341-96-00.