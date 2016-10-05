Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

Белорусский национальный технический университет объявляет конкурс на военно-техническом факультете на замещение вакантной воинской должности преподавателя кафедры «Военная автомобильная техника». Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

Военно-учетная специальность — 5602003 «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения».

Уровень образования — высшее специальное.

Требования к документам военнослужащих, участвующих в конкурсе, изложены в приказе министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года № 770.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, проспект Независимости, 59, военно-технический факультет в БНТУ.

Справки по телефону (8 017) 292‑94‑82.