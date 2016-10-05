Стальной кулак

Боевой расчёт ведёт артиллерийских залпов счёт.

Недавно на 230‑м общевойсковом полигоне завершился полевой выход с подразделениями 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. Его итог — хорошие и отличные оценки, полученные за выполнение огневых задач.

Личный состав боевых расчетов пушечного самоходно-артиллерийского и тяжелого гаубичного артиллерийского дивизионов, состоящих из парней, проходящих службу в резерве, продемонстрировал умелое обращение с вверенным ему грозным оружием. Резервисты одного из расчетов охотно рассказали об армейских буднях и своих впечатлениях от службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Младший сержант резерва Сергей Масальский (25 лет, г. Пинск, Брестская область). По профессии он инженер-строитель. Сейчас трудится по специальности в одном из столичных стройтрестов. Однако новую для себя науку — военную — он изу­чает с неподдельным интересом. Сергей уверен: в армейском строю он уже стал более дисциплинированным и ответственным.

— Во время контрольных занятий с боевой стрельбой я руководил боевым расчетом. В том, что мы продемонстрируем высокий результат, сомнений не было. Каждого из номеров расчетов я знаю очень хорошо. Мы уже подружились, узнали друг друга в деле. Думаю, именно благодаря этому и во время боевой работы понимаем команды с полуслова.

Для меня самым захватывающим стало изу­чение тактики ведения боя с применением гаубицы «Мста-Б».

Я благодарен командирам за нашу качественную подготовку — все боевые задачи на полигоне мы выполнили в срок, показали хорошие результаты.

Младший сержант резерва Эдуард Маслаков (24 года, г. Брест):

— Во время боевых стрельб нашему расчету удалось поразить все цели. Испытал чувство гордости за себя и своих товарищей — не зря мы упорно изучали специфику применения гаубицы, раз за ра­зом выполняли нормативы по ее боевому развертыванию.

В тот день занятий я был наводчиком. Только во время практического применения вооружения начинаешь понимать, насколько необходимо досконально знать задачи каждого в расчете. И такую практику смены артиллерийских «ролей» во время стрельб я считаю очень эффективной.

…Эдуард вдобавок признался: в артиллерии ему по-настоящему нравится. Здесь нужны математические расчеты — а ему, выпускнику Брестского государственного технического университета по специальности «автоматизированные системы обработки информации», работать с цифрами не привыкать. К слову, в армии он развил в себе и такие качества, как упорство и выносливость.

Младший сержант резерва Юрий Безущенок (25 лет, г. Минск):

— Я несказанно рад тому, что прохожу службу в резерве в воинской части с богатыми традициями. Героическая история наших дедов и прадедов определенно обязует нас старательно и добросовестно выполнять воинские обязанности, изу­чать вверенное нам вооружение.

В Вооруженных Силах я уже многому научился. Познакомился с интересными людьми, обрел новых друзей. А главное — в составе нашего боевого расчета принял активное участие в полевых выходах и боевых стрельбах. Здесь созданы все условия для овладения военно-учетной специальностью, для развития своей физической формы.

Младший сержант резерва Павел Бохан (22 года, г. Минск):

— Я с детства увлекаюсь техникой, и не только автомобильной. Когда принимал участие в полевых выходах и учениях, видел множество образцов военной техники во время их боевого применения. Впечатлений — масса!

Ну а настоящей любовью стало для меня артиллерийское вооружение. Очень интересно изучать его устройство, принципы действия, особенности эксплуатации… «На гражданке» работаю слесарем-ремонтником на Минском тракторном заводе. И как специалист многому научился за время службы в армии.

Младший сержант резерва Павел Луцкович (24 года, г. Минск):

— Быть артиллеристом — честь для меня. Когда у тебя и твоих сослуживцев в руках мощное оружие, испытываешь чувство огромной ответственности.

Во время боевых стрельб просчитываем все до мелочей. Очень важна на полигонных занятиях сплоченность коллектива.

Одно дело видеть артиллерийские залпы по телевизору, и другое — на себе прочувствовать весь этот ратный труд, моральную нагрузку: ведь права на ошибку тут нет. В тот момент, когда звучит команда «Батарея, залпом! Триста, тридцать, три!», ощущаешь, как все боевые расчеты сливаются воедино, становятся одним стальным кулаком. Ведь мы, артиллеристы, — одна большая семья армейских профессионалов.

Младший сержант резерва Максим Плевако (24 года, г. Иваново, Брестская область):

— Я по специальности инженер-строитель, окончил Брестский государственный технический университет. Увлекаюсь архитектурой, дизайном, искусством и музыкой.

До призыва в ряды Вооруженных Сил я и поду­мать не мог, что можно восхищаться мощью орудийных залпов. Особо завораживает неповторимая атмосфера, царящая на полигоне во время боевой стрельбы. Именно ратная практика укрепляет войсковое товарищество!..

Я рад тому, что наш боевой расчет показывает по боевой подготовке только хорошие и отличные результаты. И очень хорошо, что в армейском коллективе я обрел надежных товарищей. Уверен, что и в гражданской жизни мы останемся друзьями.

Младший сержант резерва Максим Стефаненко (24 года, г. Минск):

— Я благодарен командирам и наставникам, которые обучили нас всем премудростям военной службы, боевому применению грозных артиллерийских орудий. От имени нашего коллектива резервистов особые слова благодарности хочется высказать командиру батареи тяжелого гаубичного дивизиона гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Смирнову. Он щедро делится дельными советами, нашел подход к каждому из нас. Дмитрий Вадимович — требовательный, принципиальный и справедливый офицер.

Во время контрольных стрельб на 230‑м общевойсковом полигоне все снаряды, выпущенные из ствола нашей буксируемой гаубицы «Мста-Б», попали точно в цель. Отточенными действиями удалось доказать, что наш расчет — слаженный и надежный.

Время на этом сборе в пылу боевых будней пролетело незаметно. В армии я приобрел бесценный жизненный опыт и навыки, необходимые защитнику своего Отечества.

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Командование 111‑й гвардейской артиллерийской бригады выражает искреннюю благодарность родителям граждан, проходящих службу в резерве, за воспитание патриотов, достойных защитников родной земли.

Капитан

Александр Кибик, «Ваяр»,

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