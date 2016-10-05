Успешный дебют

РСЗО «Полонез» один из главных экспонатов выставки ADEX.

С 27 по 30 сентября в Баку в Экспоцентре прошла Международная выставка оборонной промышленности ADEX‑2016. Ее участниками стали 216 компаний из 34 стран мира. Пять государств — Турция, Израиль, Россия, Беларусь и Пакистан — были представлены обширными национальными стендами.

Организатором коллективной белорусской экспозиции выступило ГВТУП «Белспецвнештехника». Шесть предприятий военно-промышленного комплекса и оборонного сектора экономики — ГВТУП «Белспецвнештехника», ОАО «КБ Радар», ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «140‑й ремонтный завод», холдинг «БелОМО» и НПООО «ОКБ ТСП» — представили на объединенном стенде свои новейшие и перспективные разработки. А это высокотехнологичные оптико-электронные приборы, роботизированные комплексы, системы радиолокационной разведки и противодействия, модернизированные зенитные ракетные комплексы и бронетехника, тепловизионная аппаратура. С отдельными стендами выступили РПУП «Завод точной электромеханики», ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» и ООО «Оборонные инициативы».

В ходе официального визита в Азербайджан с 26 по 28 сентября выставку ADEX‑2016 также посетила делегация Министерства обороны Республики Беларусь во главе с министром генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Он принял участие в торжественной церемонии открытия выставки, ознакомился с представленными образцами техники и вооружения, провел серию двусторонних переговоров. Руководителю белорусского военного ведомства на стенде Министерства оборонной промышленности Азербайджана продемонстрировали новейшую снайперскую винтовку NST14,6, бьющую рекорды среди всех существующих в мире крупнокалиберных винтовок, беспилотные летательные аппараты Orbiter‑2 и Orbiter‑3 и не только. Андрей Равков посетил и объединенный белорусский стенд, где была представлена экспортнаяпродукция предприятий военно-промышленного комплекса и оборонного сектора экономики. На открытой площадке министр обороны Беларуси осмотрел вариант модернизации танка Т‑72 и другие представленные образцы техники и вооружения.

Особую значимость ADEX-2016 придал визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Глава государства посетил ряд стендов стран — участников выставки, в том числе и белорусскую экспозицию, где председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Сергей Гурулев рассказал высокому гостю о возможностях и новейших разработках отечественных предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе о командно-штабной машине «Редут-221», мобильном штабном модуле МШМ-2, трехкоординатной радиолокационной станции кругового обзора РЛС-50. Впрочем, настоящей изюминкой белорусской экспозиции, которая к тому же пользовалась и повышенным вниманием на ADEX-2016, по мнению экспертов и специалистов, стала впервые представленная за рубежом реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Среди белорусских предприятий, которым было уделено повышенное внимание, стоит выделить НПООО «ОКБ ТСП», которое посетили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров, который детально ознакомился с возможностями РЛС‑50 и КШМ «Редут‑221», представители АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, и другие. По результатам этих посещений были достигнуты соглашения о передаче заказчикам некоторых представленных НПООО «ОКБ ТСП» на выставке изделий.

Большой интерес вызвала и продукция ОАО «КБ Радар» — станция помех УКВ-радиосвязи «Гроза-С». Отличительной особенностью этой разработки является не только ее способность нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но и способность обманывать его, уводя в сторону. Технологией создания таких систем обладает всего лишь несколько стран в мире. Именно эти особенности интересовали представителей силовых структур как Азербайджана, так и некоторых других стран региона.

Пристальное внимание было приковано и к оптическим и оптико-электронным разработкам холдинга «БелОМО», в частности к прибору наблюдения разведчика «Капонир». Интерес к нему проявили и представители Министерства обороны Азербайджана. В ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках данного оборудования азербайджанской стороне.

По итогам выставки холдингом «БелОМО» также было подписано соглашение с сербским заказчиком на поставку партии оптических и оптико-электронных прицелов для стрелкового оружия.

Необходимо отметить, что интерес к продукции белорусской оборонки на выставке был настолько высок, что наш стенд посещали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, министр обороны страны Закир Гасанов, официальные делегации Джибути во главе с министром обороны, Болгарии, Сербии, России, Украины и многие другие. Был проведен целый ряд успешных переговоров и достигнуты соответствующие договоренности.

Подводя предварительные итоги ADEX-2016, необходимо отметить, что участие Беларуси в азербайджанской выставке наглядно продемонстрировало, что давние и тесные взаимоотношения между двумя странами развиваются динамично, год от года набирают обороты. На сегодняшний день в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества сформирован уже большой пакет заказов с азербайджанской стороны на продукцию белорусской оборонки. Кроме того, ADEX‑2016 также показала, что у впервые представленного на международной арене РСЗО «Полонез» очень хорошие перспективы. Ведь эта система обладает теми уникальными тактико-техническими характеристиками, которые ставят ее в один ряд с высокоточными оперативно-тактическими комплексами типа «Искандер».

Кстати, на ADEX‑2016 на отдельном стенде был представлен и журнал «ВПК. Беларусь» (совместный проект Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и военного информационного агентства «Ваяр»). Стенд пользовался повышенным вниманием гостей и участников выставки, которых прежде всего интересовала информация о перспективных разработках белорусской оборонки, новейших инновационных решениях и технологиях, применяемых при создании современных образцов техники и вооружения. Журналу «ВПК. Беларусь» есть что предложить своим читателям.

Сергей Чичилов, «Ваяр», фото автора