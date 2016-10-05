Взрыв в Саргассовом море

«Утром 3 октября на советской атомной подлодке с ракетами на борту в районе 1.000 км северо-восточнее Бермудских островов в одном из отсеков произошел пожар. Экипажем ПЛ производится ликвидация его последствий. На борту есть пострадавшие. Три человека погибли».

(Газета «Правда», 4 октября 1986 года.)

Неторопливые океанские течения и ласковое дуновение пассатов невидимым забором ограждают огромный (площадью шесть миллионов квадратных километров) подводный сад, выросший в незапамятные времена прямо посреди Атлантики. Растет там морская бурая водоросль семейства саргассовых; Sargassum же в переводе с латыни означает «морская трава». Впрочем, моряки совершенно незаслуженно именуют ее морским виноградом, а «сад» этот — Саргассовым морем.

Водичка в том море круглый год теплая — спасибо Гольфстриму — и «лозы» морского винограда, привольно переплетаясь от самого дна океанского, тянутся из пучины вверх, достигая длины пять-шесть километров.

Мореходы древности пугали сухопутных жителей страшилками о том, как вязнут в саргассовом «киселе» корабельные кили и галеры и фрегаты навсегда остаются в плену у морского винограда. Но то были обычные морские байки, и со времен Колумба спокойно шли по Саргассовому «саду» галеоны, груженные золотом, лихо бороздили его пиратские бригантины, величественно дымили по спокойным водам трансатлантические лайнеры, мчались стремительные эсминцы.

И даже осторожные дизельные субмарины, не боясь намотать на винты саргассы, обживали этот океанский сад. А когда в океан вышли советские и американские атомные субмарины, Саргассово море стало полем боя холодной войны…

300 Хиросим в залпе

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) К‑219 под командованием капитана 2 ранга Игоря Британова вышел из североморской базы Гаджиево на боевую службу в Саргассово море в начале сентября 1986 года.

Подводный корабль был неновым, но вполне современным. Огромная стальная рыбина длиной почти 130 метров могла мчаться на глубине почти в полкилометра со скоростью более 50 км/ч. Свыше сотни офицеров, мичманов, старшин и матросов обслуживали все механизмы крейсера и 15 баллистических ракет, способных поразить цели, расположенные на территории самого вероятного из противников СССР. Полный ракетный залп РПКСН по своей мощности примерно был равен 300 атомным бомбам, сброшенным американцами на Хиросиму.

Но в этом походе неудачи преследовали К‑219 буквально по пятам. При первом погружении обнаружилась течь в ракетной шахте № 6. Затем лодка была обнаружена натовской гидроакустической системой, и ее начали отслеживать в океане. Вдобавок с советской атомариной установила гидроакустический контакт американская подлодка. Теперь противолодочные корабли и самолеты врага плотно «вцепились» в РПКСН своими гидролокаторами.

Раненый крейсер

Советский корабль продолжал боевой поход. Утром 3 октября аварийная ракетная шахта уже была почти целиком заполнена забортной водой. Ответственный за шахту офицер не доложил об этом командиру корабля, и в 5.26 Британов начал маневр проверки отсутствия слежения за лодкой — резкий поворот на 180 градусов и изменение глубины погружения.

В это время К‑219 находилась на глубине 85 метров. Чудовищное давление воды на ее корпус в сочетании с высокой скоростью привели к деформации крышки поврежденной ракетной шахты. В шахту № 6 хлынула вода, и ракета, находившаяся в ней, не выдержав огромного давления, в 5.38 взорвалась! И хотя рванули не ядерные боеголовки ракеты, а только топливо и окислитель, не сдетонировали соседние смертоносные снаряды, на лодке начался ад…

Страшен любой взрыв, но взрыв в стальном цилиндре, несущемся под водой с большой скоростью, — это смертный приговор всему экипажу атомарины! Переборки соседних с ракетным отсеков были смяты ударом газов и осколков, части размолоченных двух боеголовок взорвавшейся ракеты вылетели через отверстие люка в океан, а остальные радиоактивным градом разлетелись по отсеку. Рев воды, врывающейся в корпус, страшное шипение воздуха, грохот металла…

Лодка начала проваливаться на глубину.

— На всплытие! — немедленно отдал приказ командир.

Послышались команды других начальников.

— Продуть среднюю группу цистерн! — приказал механик.

— Самый полный вперед! — включился в разноголосицу центрального отсека командир дивизиона движения.

— Рули на всплытие! — доложил боцман.

На 117 метрах погружение прекратилось. В кромешной темноте медленно, словно нехотя, К‑219 начала поднимать нос… Еще мгновение — и лодка пошла вверх. Они всплывали!

Закон холодной войны

Чтобы представить себе, что переживало в эти мгновения все человечество (да-да! я не оговорился: человечество!), надо посмотреть на аварию К‑219 глазами нашего тогдашнего вероятного противника.

С момента установления гидро­акустического контакта следом за советской атомариной шла американская атомная подводная лодка «Августа». Она относилась к подклассу многоцелевых субмарин, способных выполнять различные задачи. И самыми главными ее задачами были поиск, слежение и уничтожение (в случае войны) советских атомарин.

Заокеанская техника, равно как и подготовка личного состава, была тогда на высоте. И командир «Августы» прекрасно слышал все, что происходит на К‑219. Вот русские начали стремительный разворот и погружение (американцы называли этот маневр «сумасшедший Иван»), вот что-то грохнуло (на «Августе» решили, что у русских вышел из строя какой-то агрегат), вот послышался шум воды, заполнявшей какую-то емкость…

Американцы замерли, шепча молитвы… Если на русском крейсере заполняют водой ракетные шахты, то это — предпоследний этап подготовки к ракетному залпу! Еще несколько мгновений, и 300 Хиросим устремятся к 300 американским городам! Это — ядерная война!

Служебный долг предписывал командиру «Августы» немедленно атаковать и уничтожить К‑219. Это суровый закон холодной войны. Но нападение на подводную лодку — это неизбежное начало ядерной войны, это — мучительная смерть всего живого на нашей планете…

А если русские заполняют водой не шахты, а торпедные аппараты? Это совсем другое дело: возможно, русские проводят учение экипажа. В таком случае Армагеддон отменяется…

В соответствии с инструкциями на «Августе» мгновенно подготовили свое оружие. Командир ожидал последнего доклада гидроакустика: советская атомарина должна была открыть крышки люков ракетных шахт, и этот скрежет должен был услышать американский матрос…

Но доклад гидроакустика был неожиданным:

— Нет, сэр! Стойте! — прозвучало в командирских наушниках. — Это не ракетная атака! Это не старт ракет! Повторяю — это не предстартовая подготовка и не старт!

— Что же это такое, черт побери? Что?!

— Это взрыв, сэр! Они взорвались! И они погружаются, сэр… Они тонут, сэр!

Армагеддон отменяется…

Хотя, как сказать, скорее, откладывается на некоторое время. Совсем недавно мир был потрясен катастрофой на Чернобыльской АЭС. А здесь, похоже, намечается второй Чернобыль, прямо среди теплых вод Саргассова моря…

На «Августе» отменили торпедную атаку советской субмарины. Тут гидроакустик доложил, что русские всплывают. И американцы также пошли на всплытие, чтобы посмотреть, что же случилось на русской лодке.

О советской технике и советских моряках

К‑219 всплыла в 5.44. Тут же последовали доклады о повреждениях. Они были очень тревожными. Взрыв в шестой шахте привел к образованию ядовитых газов, которые заполнили весь ракетный отсек. Тем самым лодка оказалась разделенной на две изолированные друг от друга части: носовую, с центральным постом, торпедным и жилым отсеками, и кормовую — медицинский, реакторный, контрольный и турбинный отсеки. Количество пострадавших и погибших уточнялось.

Первым делом эвакуировали людей из ракетного отсека. Их вынесли в кормовую часть и передали врачу. В ракетном отсеке погибли трое — матросы Николай Смаглюк, Игорь Харченко и капитан 3 ранга Александр Петрачков, командир ракетной боевой части.

Доложили о случившемся в Москву: «Авария ракеты с ЯБП (ядерным боеприпасом. — Авт.). Боеголовка разрушена. Погибло три человека, поражено шесть. Всплыл в надводное положение. Имею ход. Наши координаты… Командир К‑219…».

Но только в 8.50, уточнив обстановку, командование приказало Британову вести лодку в точку встречи с судами гражданского флота, которые получили задачу поспешить на помощь ракетоносцу.

Советский крейсер, к изумлению наблюдавшего за ним командира «Августы», дал ход и со скоростью 24 км/ч пошел к точке рандеву. Позже американская газета «Вашингтон пост» опубликует завуалированное признание мастерства и смелости советских подводников: «Моделируя аварию, специалисты ВМС США пришли к заключению, что командир и экипаж заслуживают высокой оценки за то, что быстро сумели всплыть…».

А через несколько лет один из американских командиров атомных подводных лодок сделает вынужденное признание в том, что его лодка вряд ли сумела бы выдержать такой чудовищный взрыв, и добавит: «Мы внесли корректуру в свои расчеты подводного боя — для гарантированного потопления русской лодки необходимо попадание как минимум двух торпед, с одной она справится».

На вечном боевом посту

Беда, как известно, не приходит одна. В 17.15 в ракетном отсеке начался пожар. Его ликвидировали, но огонь уничтожил кабели управления атомным реактором. И тут же выяснилось, что система охлаждения реактора отказала. Требовалось срочно заглушить энергоблок, пока он не превратился во второй Чернобыль…

Чтобы выполнить работы по остановке реактора, были назначены двое — старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Перминин. Это был их участок работы, и выполнить поставленную задачу лучше, чем они, не смог бы никто…

Для 20‑летнего вологодского парня Сергея Перминина это был второй дальний поход. Работу по аварийной остановке реактора он выполнял в базе на тренажере. И вот теперь вместе со своим командиром он шагнул в атомную преисподнюю…

Они работали по очереди. Вот опущена одна компенсирующая решетка, вторая, третья… Беликов потерял сознание, его вынесли из отсека. Сергей работал один. Ему удалось опустить последнюю, четвертую решетку, но выйти из отсека он не смог: деформированный люк наглухо заклинило…

До 21.15 Сергей поддерживал связь с командиром и спасательной группой, пытавшейся пробиться к нему в реакторный отсек. Затем связь с ним прекратилась…

Тем временем подошли суда, направленные для оказания помощи. Еще трое суток шла борьба за спасение К‑219. Но утром 6 октября экипаж атомарины перешел на сухогруз «Красногвардейск». А через несколько часов, в 11.03 лопнул буксирный трос, и раненый ракетоносец, словно устав бороться за собственное спасение, ушел в пучину.

Вместе с ним ушел в вечность и Сергей Перминин, человек, предотвративший второй Чернобыль, матрос, навсегда оставшийся на своем боевом посту…

* * *

О трагедии К‑219 и о ее причинах и последствиях написано множество официальных документов, снят кинофильм и выпущены статьи и книги.

Но сегодня, вспоминая события 30‑летней давности, невольно хочется перекреститься: в те дни мир чудом избежал глобальной всеуничтожающей войны и всепланетной экологической катастрофы.

Пусть не забывают об этом те, в чьих руках и поныне находятся судьбы мира…

Андрей Данилов, «Ваяр»