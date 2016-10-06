Авторитетом дорожат

У военкомата Советского района столицы — юбилей!

Вчера военный комиссариат Советского района города Минска отметил свое 55‑летие. И хотя официальная дата его создания в соответствии с Указом Верховного Совета БССР обозначена 5 октября 1961 года, реальные будни этого военного комиссариата уходят корнями далеко в прошлое — в 1938 год, когда в Минске был сформирован Ворошиловский райвоенкомат. Именно его в 1961 году переименовали в Советский, тогда же часть территории нашей столицы в связи с новым ее районированием была отведена вновь созданному Первомайскому району и обслуживающему его население военному комиссариату.

Сегодня военный комиссариат Советского района города Минска является одним из старейших военкоматов столицы. Он обслуживает территорию в 23,2 квадратных километра — а это ни много ни мало 20 % от территории города.

Историю военного комиссариата в большинстве своем составляли напряженные будни, в которых год за годом зримо воплощалась готовность его коллектива качественно выполнять задачи по предназначению. Профессионализм, ответственное отношение к службе и работе офицеров и специалистов гражданского персонала позволяли ему неоднократно подтверждать свою авторитетность среди военных комиссариатов города Минска. Так, за достигнутые высокие показатели в военно-патриотическом воспитании и подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах этот военкомат в 1976 году был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР.

— Значительный вклад в формирование высокого авторитета нашего военного комиссариата внесли старейшие его работники — Вера Цвирко, Наталья Садовая, Галина Ладик и Галина Никитина, — отметил военный комиссар Советского района города Минска полковник Сергей Мурзич. — Успешно справляются с задачами организации призыва на военную службу Ирина Куприк и Ольга Новикова. Поздравляю военнослужащих и гражданский персонал нашего военного комиссариата с праздником, желаю им крепкого здоровья, счастья, оптимизма, новых успехов в службе и труде!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора