Доверено возглавить экипаж (Видео)

Одной из важнейших задач, выполняемых экипажами боевых вертолетов в/ч 06752, является охрана воздушных рубежей нашей страны. Вертолетчики ежедневно заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности подняться в небо, обнаружить нарушителя.

И недаром они несут боевое дежурство на легендарных Ми‑24. Вооружение и боевые возможности этого грозного вертолета давно известны всему миру.

Моя встреча с военным летчиком-оператором вертолета Ми‑24 старшим лейтенантом Александром Туронком состоялась в период его подготовки к заступлению на боевое дежурство.

В ходе состоявшегося недавно командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь экипаж Ми‑24, в который входил и Александр, выполнял задачи обнаружения условных нарушителей воздушных границ нашей страны. Все контрольные цели вертолетчики своевременно обнаружили и успешно обезвредили.

— С пункта наведения нам передали координаты района, где ранее наземными средствами обнаружения была замечена цель, — вспоминает особенности одного из полетов старший лейтенант Туронок. — Мы вышли в тот район, приступили к визуальному обнаружению цели. Хорошо, что экипаж состоит из трех человек — командира экипажа, летчика-оператора и борттехника. Быстро заметили нарушителя…

В ходе активной фазы учения этот экипаж обнаружил и условно уничтожил три цели, а одного условного нарушителя принудил к посадке. По сути, вертолетчики отрабатывали задачи боевого дежурства по охране воздушных границ государства в условиях, максимально приближенных к боевым.

Сегодня старший лейтенант Александр Туронок уже получил повышение по службе — ему доверено возглавить экипаж вертолета.

Но что привело его в военную авиацию? Оказывается, традиции одного известного в республике учебного заведения…

Александр признается, что до старших классов школы даже не задумывался о покорении неба. Но все изменилось, когда он поступил в Лужеснянскую школу-интернат-гимназию (ныне — Витебское кадетское училище). Там ребят готовят к самостоятельной жизни, к осознанному выбору будущей профессии.

Благодаря влиянию одного из воспитателей — майора в отставке Николая Башкатова Александр Туронок решил поступать в Военную академию на авиационный факультет. Рассказы армейского ветерана — в прошлом вертолетчика на Ми‑8, участника войны в Афганистане — глубоко запали в душу молодого человека.

В год выпуска вместе с Александром на летные специальности в Военную академию решили поступать три гимназиста. Однако прошел вступительные испытания из них только абитуриент Туронок.

— Всего тогда из нашей гимназии в Военную академию поступило четыре человека. Конечно, горжусь, что оказался в их числе. Ежегодно выпускники Витебского кадетского училища поступают на различные факультеты Военной академии, в том числе и на авиационный, — с гордостью подытоживает Александр.

Учебу в Военной академии мой собеседник тоже вспоминает с особыми, теплыми чувствами. Оно и понятно: когда увлечен получением знаний, тогда и время летит незаметно, да и вспомнить потом есть что. Например, первый полет на планере в Бобруйском аэроклубе — и это уже в первый год обучения!.. А на втором, третьем и четвертом курсах курсанты-летчики летали уже на вертолете Ми‑2 в Витебском аэроклубе.

— На четвертом курсе началась специализация, — уточнил в завершение беседы старший лейтенант Александр Туронок. — Меня распределили на Ми‑24, о чем абсолютно не жалею.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора