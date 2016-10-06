Герои живут, пока жива память…(Видео)

Главное функциональное назначение мемориальных комплексов — формирование культуры исторической памяти. Не зарастёт народная тропа к музею обороны Брестской крепости, созданному 60 лет назад, к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой», которому в этом году исполнилось 45 лет.

Над этим работала группа архитекторов и скульпторов, для которой настоящий мемориал стал важным творческим проектом. Структура мемориала завязана на его ядре — монументе «Мужество». Перед нами — гигантских размеров изображение красноармейца. Он — символ народа-героя, народа-богатыря, народа-победителя. А вот пять композиций, которые убедительно демонстрируют неодолимую силу духа защитников крепости. Очень сильно чувствуется героический порыв в композиции «Атака», реальная роль политруков удачно схвачена в композиции «Партийное собрание», желание сражаться до последнего хорошо читается в композиции «Последняя граната». Об артиллеристах, готовых сражаться за каждую пядь родной земли, свидетельствует композиция «Подвиг артиллеристов», под стать им герои композиции «Пулеметчики».

Нет никакого разрыва между монументом «Мужество» и некрополем. Более 1.000 защитников крепости упокоились в трех его ярусах.

Защитники крепости сражались за страну, главным символом которой была пятиконечная звезда. Естественно, есть своя логика в том, что ее и то, что связано с ней, посетители видят при подходе к мемориалу. В самом центре звезды на открытии мемориала был зажжен Вечный огонь. Буквально сантиметры отделяют звезду от исполненных глубочайшего смысла двух предложений «Стояли насмерть. Слава героям».

Главный вход в мемориал. Это место — святое для многих поколений и прежде всего для тех, кому мы обязаны мирным небом, для тех, в честь кого воздвигнут стометровый штык-обелиск. Композиции «Жажда» и «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим»: боец, в условиях смертельного риска стремящийся добыть воду для себя и своих товарищей, три атакующих пограничника, супруга командира и его дети. На весьма кратком расстоянии от звезды — целый ряд одних и тех же изображений медали «Золотая Звезда». Изображения выполнены на отдельных гранитных плитах. Для каждого города-героя — своя плита. Под плитой размещена капсула с землей. Принципиально важно отметить, что медаль «Золотая Звезда» прикреплена к знаменам всех указанных городов.

Историческая память распространяется и на руины здания Инженерного управления, Белого дворца. Руины здания Инженерного управления свидетельствуют о том, что в годы Второй мировой войны Брестская крепость оборонялась дважды. В 1939 году указанное здание обстреливали воины вермахта, которыми командовал Гудериан. В 1941 году здесь некоторое время был пункт для принятия командных решений полковым комиссаром Е. М. Фоминым.

Посетители обогащают свои представления, находясь на экскурсиях в музее обороны. У сотрудников есть что предоставить посетителям. Они располагают 80.000 (!) экспонатов. Все музейные экспозиции на тему обороны Брестской крепости в июне — июле 1941 года имеют мощную научно-исследовательскую подпитку. Здесь работают полные энергии, эрудированные научные сотрудники. Им в актив можно записать составление обширнейшего банка данных на защитников крепости, их родственников. Была проведена скрупулезная работа по выявлению тех защитников, чей жизненный путь продлился после Второй мировой войны, и тех, у кого судьба сложилась иначе. И у первых, и у вторых устанавливалась дата и место рождения. Касательно вторых выявлялась также финальная точка жизненного пути. По последнему параметру были сформированы следующие группы: Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) — участники партизанского движения, пленные, пропавшие без вести.

Коллектив сотрудников музея отличает комплексный подход к научно-просветительной работе. В рамках такого подхода профессионализм экскурсоводов органически сочетается с мастерством лекторов, умением педагогов, способных на очень высоком методическом уровне организовать уроки мира, уроки памяти.

В центре внимания руководства мемориала — молодежь. Именно с нее надо начинать формирование культуры исторической памяти. Приносит учебно-воспитательный эффект использование новых документов и материалов при освещении начального периода Великой Отечественной войны. Большой популярностью у школьников пользуется мероприятие под названием «Родной земли освободитель». Успешно реализуются музейно-педагогические программы, такие как «И вечный бой…».

В распоряжении посетителей музея обороны есть интереснейшие видеофильмы — «Святыни белорусской земли», «Я, 5 форт, свидетельствую», «Цитадель памяти», «Рубеж бессмертия». В сети Интернет без труда можно найти документальные фильмы «Брестская крепость-герой», «Крепость над Бугом».

Стоит отметить и постоянное обновление и расширение экскурсионных маршрутов.

Михаил Стрелец, фото Сергея Деминского