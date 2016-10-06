Кладезь истории Беларуси

XXI век — век знаний, высоких технологий, стремительных инноваций. Информация сейчас множится с космической скоростью. Чтобы ничего из имеющихся сведений не потерялось, а хранилось долго и на своем месте, и были созданы архивы.

Труд архивистов очень важен, ведь они работают со вчерашним днём, нужным сегодня и в будущем. Архивисты — немножко историки, немножко хранители. Есть что-то таинственное в их труде. Он не имеет исключений, требует усидчивости и огромного внимания, собранности и терпения… А ещё архивисты фанатично любят свою работу и вкладывают в неё всю душу.

6 октября они отмечают профессиональный праздник. В их числе — сотрудники Национального архива Республики Беларусь, который можно назвать кладезем истории нашего государства. Без сомнения и преувеличения.

Дорога длиной в девять десятилетий

— Национальный архив — крупнейшее хранилище документов, ведущее учреждение архивной отрасли Беларуси, — отметила заведующая отделом использования документов и информации Маргарита Старостенко. — Свою историю он ведет с 28 мая 1927 года, когда Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров БССР законодательно оформили создание Центрального архива Октябрьской революции БССР. Так что в следующем году нашему учреждению исполнится 90 лет. Коллектив архива в те далекие годы состоял всего из четырех человек. На него возлагалась сохранность документов центральных, государственных, профессиональных, кооперативных, общественных организаций и учреждений республики, действовавших с Февральской революции 1917 года.

Помимо приема, описания, каталогизации архивных фондов, архивисты выдавали справки по обращениям граждан, организовывали работу исследователей, публиковали статьи в прессе.

…Внезапное нападение немецко-фашистских захватчиков, отсутствие плана эвакуации не позволили вовремя вывезти архив. Немалая часть материалов (в частности — документы отдела секретных фондов) сгорела в огне пожара, а оставшаяся была расхищена гитлеровцами. Архивные фонды были перевезены в неприспособленные для их хранения помещения. Они находились в хаотическом состоянии, отсыревали. Большое количество деловых бумаг под видом макулатуры было уничтожено, причем без определения их ценности.

Весной 1943 года для выявления интересовавших гитлеровцев документов и их вывоза из Могилева архивные фонды подверглись сортировке. А в начале 1944‑го их отправили в Ригу, где сотрудники штаба рейхсляйтера Розенберга осуществляли дополнительный отбор документов. Наиболее ценные готовили к отправке в Германию, а не представлявшие интереса — на бумажные фабрики.

— Восстановление архивной службы Беларуси началось в 1943 году, — рассказала Маргарита Старостенко. — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР возобновил деятельность в январе 1944‑го в Гомеле, а после освобождения белорусской столицы переехал сюда. Все пришлось начинать с нуля. Большая часть документов, весь научно-справочный аппарат к ним были уничтожены, почти не сохранился библиотечный фонд. В Могилеве осталось всего 30 тысяч дел, в Риге — 50 тысяч дел. Необходимо было переместить в Минск материалы архива, остававшиеся в городе на Днепре, и вернуть документы из латвийской столицы. В ноябре 1944‑го сотрудники Центрального архива выехали в Ригу для организации перевозки принадлежавших архиву документов. И спустя некоторое время реэвакуированные документы прибыли на станцию Минск-Товарная, они были размещены в здании бывшей синагоги на Немиге. В первой половине 1945 года работники архива также занялись поисками и сбором документов центральных учреждений, хранившихся до войны в ведомственных архивах. Таким образом, на 1 января 1946 года в архиве насчитывалось 239 фондов, включавших в себя 153.214 единиц хранения и почти 3.325 кг россыпи.

Главной проблемой было обеспечение сохранности документов. Сотрудники архива приложили неимоверные усилия, чтобы привести их в надлежащее состояние и создать в архивных помещениях нормальные условия. В результате в 1944–1951 годах было упорядочено 495 фондов общим объемом 229,7 тысячи дел. На все фонды составлены описи и организован учет. С 1958 года в Центральном архиве началось микрофильмирование документов. На начало 1961 года здесь уже числилось 786 фондов общим объемом 264.216 единиц хранения.

В течение 1960–1990‑х годов Центральный архив не единожды менял адреса минской прописки. Уточнялись также источники его формирования, росли фонды, увеличивалось количество обращений, число публикаций, созданных на основе уникальных документов, расширялись направления деятельности. Интересный факт: в 1992 году директор архива участвовал в судебном процессе по делу пособника нацистов Полюховича, состоявшемся в городе Аделаиде (Австралия), на котором были представлены подлинные документы, хранившиеся в Беларуси.

…В мае 1993‑го Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Белорусской ССР стал именоваться Белорусским государственным архивом. А после передачи ему документов бывшего Центрального партийного архива Компартии Белоруссии был реорганизован в Национальный архив Республики Беларусь. Осенью 2007‑го он переехал в здание Национальной библиотеки Беларуси, занял 17–21-й этажи высотного здания. Там оборудовано восемь хранилищ площадью 6.771 кв. м, протяженность стеллажных полок в которых составляет 37.930 погонных метров. Помещения оснащены современными системами автоматического газового пожаротушения и пожарной сигнализации с выходом на пульт МЧС, охранной сигнализацией и системой контроля управления доступом, а также системами оперативного управления, контроля и полного мониторинга температурно-влажностных параметров, пылеудаления.

За последние годы при участии сотрудников Национального архива подготовлено к выпуску более 40 книг, опубликовано свыше 300 статей, организовано и проведено несколько десятков выставок на разнообразную тематику. С ноября 2003 года наш главный архив является членом Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов.

1,5 миллиона дел, 1.320 фондов…

В хранилищах Национального архива размещено почти 1,5 млн дел, объединенных в 1.320 фондов. Здесь бережно хранятся документы, датированные прошлым и нынешним столетиями. А если более точно — они охватывают период с 1917 года по настоящее время. Помимо этого, имеются отдельные документы конца XIX — начала XX столетия. Они являются «свидетелями» политической, экономической, культурной и научной жизни нашей страны, отражают исторические события, этапы развития общества и государства, повествуют о жизни великих мира сего.

— Национальный архив — живой организм, фонды которого постоянно пополняются, — подчеркнула Маргарита Старостенко. — У нас «прописаны» документы всех республиканских органов государственной власти и управления, учреждений, организаций, предприятий и других государственных структур, которые действовали, действуют в республике и вне ее пределов. Так, период накануне Великой Октябрьской социалистической революции запечатлен в документах фондов канцелярий губернских и уездных комиссаров, земельных, продовольственных и общественных комитетов, земских и продовольственных управ, других учреждений и организаций Временного буржуазного правительства в Беларуси. Архив также хранит фонды периода оккупации белорусской территории Польшей в 1919–1920 годах, белорусских организаций в Западной Белоруссии. Есть у нас и документы о подготовке и проведении Всебелорусских съездов Советов, заседаний Президиума Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, на которых обсуждались в том числе вопросы открытия Белорусского государственного университета в 1921 году и Белорусской государственной библиотеки в 1922 году. Дошли до наших дней и резолюции IV Всебелорусского съезда Советов (декабрь 1922 года) о вступлении БССР в состав СССР. Есть и материалы Всероссийской переписи населения, проводившейся в 1923 и 1926 годах.

Огромный интерес представляют фонды, в которых находятся документы времен Великой Отечественной войны. Например, в фондах высших партийных, советских, военных и комсомольских органов и организаций, местных подпольных партийных и комсомольских органов и организаций собраны материалы, рассказывающие о сопротивлении населения гитлеровским захватчикам, документы Белорусского штаба партизанского движения, партизанских бригад и отрядов. В этом числе — уникальная картотека партизан, подпольщиков и связных, насчитывающая свыше 370 тысяч фамилий. Можно полистать и истории партизанских бригад, в которых, напечатанных на пишущей машинке, а чаще — написанных каллиграфическим почерком, карандашами или чернилами, присутствуют различные иллюстрации. Причем качество исполнения этих рукописных изданий выше всяких похвал, в чем автору данных строк повезло лично убедиться. В архиве сконцентрированы также письма фронтовиков, воспоминания участников подполья, партизан, коллекции газет и плакатов, листовок комсомольских и антифашистских организаций.

Историкам и не только будет любопытно ознакомиться с фондами немецко-фашистских оккупационных органов, учреждений, воинских частей и формирований, действовавших в условиях оккупации. Эти трофейные документы на немецком языке. Среди них, например, карта Минска 1941 года, где улицы переименованы на немецкий лад, приводится расположение важнейших городских объектов. Есть в фондах архива и приказ о сожжении Хатыни, личные карточки тех, кто подлежал угону в Германию на принудительные работы. В документах Белорусской республиканской комиссии содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба по Белорусской ССР содержатся сведения об учете и порядке определения ущерба по отраслям народного хозяйства, о количестве концлагерей, списки немецко-фашистских преступников и их сообщников, многое другое.

Определенное место в Национальном архиве занимают документы, касающиеся развития Республики Беларусь как суверенного независимого государства.

Особую группу составляют личные фонды партийных, государственных и общественных деятелей, ученых — Петра Машерова, Тихона Киселёва, Сергея Притыцкого, Николая Александрова, Бориса Гудимова, Всеволода Сикорского и т. д.

Одним словом, чтобы досконально изучить историю, необходимо огромное желание и уйма времени.

Почувствовать дыхание веков

Национальный архив Республики Беларусь никогда не испытывал нехватки внимания. В числе тех, кто обращается сюда за соответствующей помощью, — люди разных возрастов, профессий, социального статуса. И живут они не только в нашей стране, но и за ее пределами: в России, Казахстане, Литве, Латвии, ФРГ, Польше, Израиле и других государствах.

— В наш архив может прийти, а также нам написать (в том числе через сайт учреждения) или позвонить любой гражданин мира, — рассказала Маргарита Старостенко. — Каких-либо разрешений (за исключением документов, имеющих грифы, или из личных фондов) не требуется. Единственное требование — бережное отношение к предоставленным для работы материалам. При наличии в базе архива сканированной копии в пользование выдается она, а не оригинал. В случае необходимости сотрудники читального зала помогут сделать ксерокопию или отсканировать документ. На ксерокопии или скане ставится печать, указывается номер фонда, описи, дела, листа, что подтверждает — документ архивный. Для обретения юридической силы он заверяется подписью директора и гербовой печатью. В начале и конце рабочего дня проводится обязательная проверка наличия документов на местах.

Ежегодно в адрес главного хранилища истории приходит более 2,5 тысячи обращений. Плюс к тому приходится отвечать на несколько тысяч звонков. Срок исполнения запросов социально-правового характера (о стаже, зарплате, наградах) составляет 15 календарных дней с учетом выходных, а тематического характера — один месяц.

Кстати, на счету сотрудников Национального архива — не одна сотня благодарностей за помощь в поиске сведений, в том числе и о солдатах Великой Победы. Например, некоторое время назад к ним обратилась жительница Санкт-Петербурга с просьбой отыскать данные об отце, пропавшем без вести в Беларуси в годы Великой Отечественной. Архивисты подняли документы партизанского отряда, где мог воевать россиянин, и нашли нужную информацию — вплоть до наград, места гибели и места захоронения партизана. Более чем через 70 лет родные смогли поклониться его праху и возложить цветы на могилу…

Не менее трогательная и история казаха Ягизбаева, также воевавшего на белорусской земле. Работникам Национального архива, ведущим поиск, пришлось поднять не один десяток документов (ввиду ошибки в написании фамилии). Но в конце концов благое дело увенчалось успехом. Собранная информация была отправлена заявителю, а спустя непродолжительное время члены семьи партизана в сопровождении представителей одного из телеканалов Казахстана прибыли в Беларусь. Они побывали в Национальном архиве, на месте дислокации бригады, где воевал родной им человек, и месте его гибели. Итогом поиска стал и сюжет, показанный по казахскому телевидению, и книга о казахском партизане.

— Такие истории всякий раз убеждают, насколько важна и нужна работа архивиста. И в ней всегда есть место открытию, — подчеркнула заведующая отделом использования документов и информации Маргарита Старостенко. — Кстати, одна из недавних наших находок — карта, на которой можно увидеть расположение немецких войск вдоль границ СССР на 1 мая 1941 года.

…Документы — не менее ценная вещь, чем музейные экспонаты, а посему заслуживают не меньшего поклонения. У них особая аура. Прикасаясь к документам, лучше узнаешь историю. Ведь, как говаривал классик: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего».

P. S. Военное информационное агентство «Ваяр» поздравляет сотрудников архивов нашей страны с профессиональным праздником и желает им здоровья и удачи во всем.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора

Началось формирование фондов еще в 1922–1926 годах. Следует заметить, что тогда не было четкого разделения хранения документов по историческим эпохам, поэтому в хранилища поступали документы и дореволюционного периода. Благодаря кропотливой работе, проделанной сотрудниками по сбору документов, в 1927 году в Центральном архиве были сконцентрированы деловые бумаги народных комиссариатов, Высшего совета народного хозяйства, Центрального статистического управления, учебных заведений, Белгосиздата и др. Особую группу составляли документы военных частей и организаций. На 1 октября 1927 года фонд архива насчитывал более 160 тыс. дел. Первым посетителям его читального зала (за 1927–1928 годы их зарегистрировано пять человек) было выдано свыше 250 единиц хранения.

При Центральном архиве функционировала также научно-справочная библиотека, в фонде которой находилось порядка 150 комплектов газет, изданных в СССР, и столько же — зарубежных газет. Кроме того, здесь хранилось без малого три тысячи экземпляров книг и брошюр, афиш, листовок и т. д.

В связи с приграничным положением города Минска ЦИК БССР в августе 1929 года принял постановление о переводе Центрального архива Октябрьской революции в Могилев. Переезд проходил в очень сложных условиях. В городе на Днепре архив находился в бывших зданиях Богоявленского монастыря и Станиславовского костела.

В июле 1938‑го Центральный архив Октябрьской революции Белорусской ССР реорганизован в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР. В то же время был уточнен и перечень документов, подлежащих хранению в нем. Кроме бумажных документов учреждений республиканского подчинения, в Центральном архиве должны были храниться фотодокументы и кинодокументы. В итоге на июнь 1941 года на его стеллажах размещалось более 850 тысяч дел, объединенных в 2.318 фондов.