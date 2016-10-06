В нашей стране уделяется особое внимание работе государственных органов как институтов, реализующих государственную политику. Это особенно важно с учетом того, что мнение граждан о ней формируется в ходе непосредственного общения с должностными лицами. Соответственно, для всей системы государственной власти крайне важна обратная связь с населением по наиболее острым проблемам, волнующим людей, каковую и обеспечивает механизм обращения граждан и юридических лиц. Вчера в Центральном Доме офицеров министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел очередной личный прием граждан.

…Метерлинковская Синяя Птица сколько уже лет побуждает многих людей отправляться в путь в поисках счастья. Казалось бы, что плохого в том, что человек пытается найти себя и смысл жизни? Однако многие из тех, кто рано или поздно отправился искать птицу удачи, осознают поспешность сделанного шага или ошибочность принятого решения. Люди забывают, что живет мифическая птица во дворце Ночи, а существовать может лишь на солнце. Это говорит о том, что встретить ее невозможно…

Практически ни один личный прием главы военного ведомства не проходит без обращения офицеров запаса с просьбой вновь встать в армейский строй. Согласитесь, разорвать связующую нить с армией довольно легко, а вот соединить ее потом, к сожалению, не всем и не всегда удается.

И одно дело, когда обращение обусловлено искренним желанием продолжить офицерскую службу, когда человек действительно раскаивается и понимает, что был не прав. В таком случае он согласен на предложенную ему должность в любой воинской части и в любом гарнизоне, им движет одно желание — вновь стать частицей офицерского братства.

Иногда же людьми руководит, к сожалению, холодный расчет и корысть. Они приходят с просьбой повторно призвать их на военную службу по контракту. Но… на определенную должность и в определенном месте. Другие варианты не приемлются. Посмотришь на такого человека — вроде бы и портрет светлый и красивый, а все же какие-то темные оттенки, пятна на нем отчетливо проявляются. Как, например, в случае с офицером запаса из Минска, уволенным из рядов Вооруженных Сил по окончании контракта и изъявившим желание вновь продолжить службу. Мужчине разъяснили, какие вакантные должности на сегодняшний день есть в Вооруженных Силах в соответствии с его военно-учетной специальностью. Право принятия решения остается за ним.

Молодого человека из Новогрудка интересовал порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, не выслужившими установленный срок первого контракта о прохождении военной службы. Обратившемуся разъяснили: согласно статье 45 Закона Республики Беларусь «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», данной категории граждан засчитывается в срок срочной военной службы продолжительность военной службы по контракту из расчета двое суток военной службы по контракту за одни сутки срочной военной службы.

Напомним: в случае уклонения граждан от призыва на срочную военную службу, службу в резерве районная (городская) призывная комиссия принимает решение о направлении соответствующих материалов прокурору по месту жительства этих граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Еще одно обращение касалось договорных отношений физического лица с Борисовским эксплуатационным управлением Вооруженных Сил. Гражданину были даны все разъяснения по данному вопросу в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

В целях повышения объективности и оперативности рассмотрения обращений граждан участие в личном приеме приняли руководители и представители тех структурных подразделений Министерства обороны, в чьей компетенции находится решение заявленных на предварительной записи проблем.

Любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник

Елена Затирка, «Ваяр»