Он расписался на рейхстаге

Вчера в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялась церемония чествования ветерана Великой Отечественной Александра Ульяновича. Поздравить уважаемого фронтовика с 95‑летним юбилеем пришло много людей.

Открыл торжество министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов, отметивший в своей речи, что Александр Иосифович — Человек с большой буквы, яркий пример того, как может и должен гражданин служить своему Отечеству.

Искренне поздравили юбиляра и представители Минской городской организации ветеранов, совета ветеранов Военно-воздушных сил и войск ПВО, профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, руководства Белгосмузея и многие другие.

…Биография этого фронтовика — пример честной и доблестной судьбы представителя героического поколения, на долю которого выпало нелегкое испытание. Испытание жестокой, кровопролитной войной… Жизненный путь Александра Иосифовича всецело достоин уважения и подражания.

Родился Александр Ульянович 3 октября 1921 года в городском поселке Копыль Минской области. В Жлобине он окончил среднюю школу в 1936 году, затем Республиканскую спортивную школу в Минске. В 1940 году был призван в армию.

Первый̆ день Великой Отечественной войны он встретил в Омске, где только что окончил школу младших авиационных специалистов, получил специальность стрелка-радиста дальнего бомбардировщика ДБ‑3Ф. Новоиспеченный авиатор прогуливался в парке с однокурсниками 22 июня 1941 года — и вдруг музыка в громкоговорителях была прервана тревожным сообщением: всем военнослужащим надлежало срочно вернуться в свои гарнизоны… В начавшейся суматохе он услышал, как пробегающий рядом боец крикнул: «Война!».

Александра Ульяновича с группой сержантов направили для дальнейшей службы в город Иваново — в 2‑ю высшую школу штурманов. А уже в июле его экипаж отправился на первые боевые задания.

Восемнадцать боевых вылетов совершил экипаж Александра Иосифовича до конца октября 1941‑го… Как отметил в беседе фронтовик, восемнадцать свиданий со смертью было. Из девяти самолетов только их, весь в пробоинах, и уцелел.

Война продолжалась… Александра Ульяновича перевели в пехоту, в 62‑й отдельный гвардейский батальон связи 28‑го стрелкового корпуса 8‑й гвардейской армии. Он участвовал в обороне Москвы, освобождении Харькова, Варшавы, взятии Берлина. За доблесть при штурме Зееловских высот был награжден орденом Красной Звезды.

Во время военного лихолетья на его долю выпало много испытаний, Александр Иосифович был ранен… И все же стойкость, отвага и непоколебимая вера в победу позволили ему пройти с боями более тысячи фронтовых верст — до Берлина. Там 2 мая 1945 года война для него и закончилась. У стен поверженного рейхстага.

По воспоминаниям фронтовика, командиры и бойцы Красной Армии поистине ликовали, когда пришла весть о том, что долгой и жестокой войне пришел конец. Они становились друг другу на плечи и оставляли на каменных стенах рейхстага памятные надписи, свои автографы… Многие из них сохранены по сей день. Свой автограф начертал тогда на поверженном рейхстаге и гвардии старшина Александр Ульянович.

Наш уважаемый земляк-фронтовик награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», имеет две благодарности от Верховного главнокомандующего. А особо он гордится медалью «За взятие Берлина». Заслужил он и мирные награды — два ордена Трудового Красного Знамени и два — «Знак Почета».

После войны Александр Ульянович занимался комсомольской и партийной работой. Был секретарем Гродненского обкома КПБ, первым заместителем министра культуры БССР. Он также смог найти свою творческую нишу на ниве культурного фронта. Александр Иосифович — блестящий поэт, создавший в своих произведениях тонкие образы, всесторонне талантливый человек.

На протяжении более 10 лет возглавляя Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Александр Ульянович снискал себе славу человека-легенды. Благодаря его стараниям в музее появились уникальные архивные документы и материалы, рассказывающие о действиях партизан и подпольщиков, о героизме воинов Красной Армии.

Его жизнь — образец честного, добросовестного выполнения своих ратных и трудовых обязанностей, внимательного, чуткого отношения к людям. Своим трудолюбием и беззаветным служением Отечеству он добился заслуженного уважения у коллег по совместной работе, наших солдат и офицеров, всех земляков.

Капитан

Вадим Опарин, «Ваяр»,

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