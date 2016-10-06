Осенние «старты» лучших дивизионов

По итогам проводимого ежегодно соревнования армейских профессионалов лучшим артиллерийским дивизионом в Вооруженных Силах Республики Беларусь признан пушечный самоходный артиллерийский дивизион 51‑й гвардейской артиллерийской бригады, которым командует гвардии подполковник Андрей Гнедько.

В традиционном конкурсе артиллерийских подразделений приняли участие дивизионы, признанные лучшими в своих воинских частях и соединениях. А в финал вышли ставшие лидерами в оперативных командованиях и воинских частях центрального подчинения. Им и предоставили право побороться за звание лучшего дивизиона в Вооруженных Силах страны.

В ходе этого соревнования оценивалась работа командира и начальника штаба дивизиона, выполнение задач по разведке целей, мероприятия подготовки управления огнем подразделения, решения огневых задач, маневренность, а также умение командиров управлять своими подразделениями и их огнем.

Как сообщил начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий, вторую ступень на пьедестале почета заняли в итоге военнослужащие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 310‑й гвардейской группы артиллерии 120 омбр под командованием гвардии подполковника Дмитрия Дорожко. Третье место — у гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр — им командует гвардии подполковник Дмитрий Зелёнко.

По словам полковника Сергея Русецкого, в ходе соревнования все участники показали себя очень достойно. Лидера и призеров отделили друг от друга считаные баллы.

Сергей Ручанов, «Ваяр»