«Отец, я нашёл тебя!..»

Незнакомый номер высветился на экране моего мобильного телефона. Звонок из Украины: «Мы прочитали вашу статью «Сто лет живу!..» о вековом юбилее Евгения Васильевича Торхунова. Это наш дедушка, он во время войны без вести пропал…».

Я пока еще не могу похвастаться большим опытом работы в журналистике — и, честно признаться, несколько дней после этого телефонного разговора находился в состоянии легкого шока. Как могло случиться так, что долгие годы ни военные комиссариаты, ни ряд военных архивов и общественных организаций, куда обращались люди, не смогли помочь им найти друг друга?..

Многие подобные истории заканчиваются предсказуемо и неутешительно — вероятность найти родственника, более семидесяти лет назад пропавшего без вести на войне, стремится к нулю. Но у нас это получилось — сын в свои 74 (!) года впервые встретился с родным отцом. И произошло это благодаря «Белорусской военной газете. Во славу Родины», одной из ее публикаций.

История семьи Торхуновых вполне могла бы стать основой для романа или кинофильма. Теперь обо всем по порядку…

Счастье с горем рядом ходят

В ноябре 1940‑го выпускник Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта Евгений Торхунов защитил диплом и по распределению уехал трудиться на Донбасс. Молодой специалист работал инженером на вагоноремонтном пункте на железнодорожной станции Рутченково, затем старшим мастером вагонного депо в Волновахе. Под его руководством производился отбор вагонов на ремонт, на комплектование железнодорожных составов. В то время иметь высшее образование было очень престижно. Евгений Торхунов считался, без преувеличения, довольно крупным молодым начальником.

В тот период его жизни и состоялась встреча с Раисой Андриенко. Молодые люди поженились. Вскоре Раиса уже ждала ребенка — и, казалось бы, все у супругов должно было сложиться благополучно… Но началась Великая Отечественная война.

8 июля 1941 года в Волноваху прибыл военный представитель из Москвы для набора специалистов с целью их дальнейшего обучения по военно-учетным специальностям. В числе отобранных кандидатов — нефтяников и железнодорожников — Евгений Торхунов отправился в Москву. Затем — в Военно-транспортную академию РККА в Ленинград, где он должен был пройти курсы подготовки специалистов обеспечения военных перевозок путей военного сообщения.

Раиса осталась одна. Евгений Васильевич писал ей многочисленные письма из Ленинграда. Поначалу получал ответы, однако вскоре это общение завершилось молчанием супруги. А Евгений Торхунов по-прежнему продолжал отправлять письма в надежде получить в ответ хоть какую-нибудь весточку от любимой…

И наконец он ее получил. Это была страшная новость — курсанту сообщили, что его беременная жена погибла во время очередной бомбежки.

Трудно передать словами, какое черное, непроглядное горе окутало тогда молодого мужчину. Однако Евгений Васильевич должен был жить. Жить ради того, чтобы отомстить врагу за любимую и неродившегося ребенка.

«А ты знаешь, что наш дед жив?»

…Виталий Торхунов всю жизнь считал себя сиротой. Его мать Раиса погибла во время немецкой оккупации, а отец, считалось, пропал без вести. Ответственность за воспитание Виталия взяли на себя бабушка мальчика и ее сестра.

— Послевоенное детство, конечно, было непростым… — вспоминает Виталий Евгеньевич. — Людям не хватало продуктов, одежды, у многих были разрушены родные дома. В ту пору мы получали гуманитарную помощь. На всю жизнь я запомнил полученное таким образом разноцветное пальто, разукрашенное замысловатыми узорами-кубиками. Я очень дорожил им. Можете представить себе — однажды зимой я где-то умудрился вымазать то пальто и долго ползал потом на животе по снегу, чтобы очистить его…

Мы пытались найти отца, делали многочисленные запросы в военные комиссариаты, в архивы — все без толку. Сухая формулировка «Пропал без вести в 1943 году» была для меня, признаюсь, равноценна похоронке.

После окончания средней школы я хотел поступить в военное училище, но, к сожалению, не прошел. Работал горнорабочим очистного забоя, потом всю жизнь был шахтером… Горжусь присвоенным мне почетным званием «Заслуженный шахтер Украины». К слову, Виталий — один из моих сыновей — сейчас возглавляет одну из шахт. Так что у нас получилась уже династия!..

9 мая нынешнего года внуки Евгения Торхунова приняли участие в посвященной Дню Победы акции «Бессмертный полк». Они прошли по одной из улиц своего города с портретом пропавшего без вести (так они думали всю жизнь) родственника.

Очередная памятная дата побудила к действиям жену Андрея, одного из внуков Евгения Васильевича. Она решила наудачу поискать в сети Интернет информацию о бесследно исчезнувшем родственнике мужа. По ссылке из поисковика вышла на электронную версию нашей «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», где был опубликован материал «Сто лет живу!..» о… Евгении Торхунове! Женщина тут же сообщила приятно шокирующую новость мужу.

«А ты знаешь, что наш дед жив?» — Андрей тут же позвонил брату Виталию.

— Новость об отце по силе воздействия даже трудно с чем-либо сравнить, — пояснил в разговоре Виталий Евгеньевич. — Невестка пришла: «Как вы себя чувствуете? Давайте присядем». Я думал, она хотела меня подстричь. Но тут мне в ладони легла распечатка материала «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» о моем отце. Живом отце!

После продолжительной эйфории пришли сомнения: а вдруг он не захочет меня признать, подумает, что я самозванец?..

К счастью, Виталий Евгеньевич решился позвонить отцу.

«Ради этой встречи стоило жить сто лет»

…Незнакомый номер, ­который я увидел в Минске на экране своего мобильного телефона, принадлежал его невестке. И тут мы возвращаемся к началу этого повествования.

Я слышу дрожащий от волнения голос — и не сразу понимаю, что произошло. Потом начинаю звонить в Минске Торхуновым в надежде, что ошеломляющую весть удастся передать по назначению максимально оперативно. Надеялся, как оказалось, зря: летние деньки Евгений Васильевич и его дочь Светлана традиционно проводят на даче. Несмотря на почтенный возраст, полковник в отставке, который более 50 лет жизни посвятил службе и работе на благо Родины, чувствует себя отлично, он не привык сидеть на одном месте.

Сейчас я задумываюсь вот над чем: а может быть, сама судьба предопределила так, что отец и сын непременно должны были встретиться, пускай и более чем через 70 лет?!

И встреча эта состоялась! Торхуновы живут неподалеку от главного железнодорожного вокзала нашей столицы. Именно туда в назначенное время должен был прибыть поезд из Киева.

Евгений Васильевич с дочерью Светланой с волнением ожидают родственников. И вот железнодорожный состав на месте. Люди не спеша, будто нехотя покидают вагоны — за время долгой поездки они успели привыкнуть к дорожной обстановке, обзавестись собеседниками… А Виталия Евгеньевича с сыном Виталием все нет. Уже потом они признались: нервничали настолько сильно, что попросту боялись выходить из вагона.

Неужели не приехали? Светлана зашла в вагон — и увидела брата. О первых эмоциях, слезах радости и счастливых лицах, думаю, много говорить не стоит… Их история до глубины души тронула абсолютно незнакомых людей — растроганные проводницы, которые были уже в курсе предстоящего события, искренне улыбались, не обращая внимания на «поплывшую» с ресниц тушь. И можно только представить себе, что происходило в тот момент в сердцах всех Торхуновых…

Несколько проведенных вместе дней пролетели незаметно. По признанию семьи Торхуновых, у них возникло стойкое ощущение, что и всю жизнь они прожили вместе — наверное, так дало о себе знать кровное родство. Счастливые, они никак не могли поверить в воссоединение своей семьи…

Я сфотографировал их на память. На одном из снимков, как в старой детской загадке, в обнимку сидят три отца и три сына — представители трех поколений Торхуновых.

— Мы будем общаться теперь по телефону и посредством сети Интернет, по возможности приезжать в гости, — подчеркнул в беседе внук Евгения Торхунова Виталий. — Мой младший брат Андрей в советские времена проходил срочную военную службу в Бресте, он давно хотел посетить Беларусь. Теперь у него есть куда более веский аргумент в пользу этой поездки!

— У всех знакомых от нашего рассказа мурашки по коже, — добавила дочь Евгения Торхунова Светлана. — Чудесная встреча родных людей стала возможной благодаря вашей газете. Спасибо вам за то, что соединяете семьи!..

А сам Евгений Васильевич Торхунов признался: ради этой встречи стоило жить сто лет.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора и из архива семьи Торхуновых