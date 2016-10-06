Последний проект конструктора Котина (Видео)

В 1948 году известного советского конструктора танков Жозефа Котина вызвали в Москву. Министр вооружения СССР Дмитрий Устинов положил на стол несколько фотографий. На снимках из чрева иностранных десантных кораблей выходили боевые бронированные машины, самостоятельно вплавь добирались до берега.

— Уверенно держатся на плаву даже на волнах, не боятся перехлеста, попадания воды внутрь, — сказал Устинов. — Не требуют сложной дополнительной подготовки для совершения плава.

— Могут с ходу форсировать реки и озера, — продолжил Котин. — А раз наведение переправ им не требуется, то темп наступления высокий, да еще могут брать десант на броню… Универсальная техника, может использоваться как в морской пехоте, так и в Сухопутных войсках.

— Правильно! Но вам нужно сделать лучше, — резюмировал Устинов.

Для Героя Социалистического Труда генерал-лейтенанта инженерно-танковой службы Жозефа Котина это было неожиданное предложение. Впервые сорокалетний конструктор не нашел, что ответить. Это была не его специализация. Жозеф Яковлевич в основном занимался в прямом смысле слова тяжелыми проектами. Четыре раза был представлен к Сталинской премии за разработку семейства тяжелых танков КВ, ИС, артиллерийской самоходной установки ИСУ‑122 и даже специального тяжелого тралевочного трактора. Однако легких боевых машин, а тем более плавающих, еще не делал. Министр вооружения СССР Устинов, словно прочитав мысли Котина, добавил:

— В помощь подключим кораблестроителей. Будет не танк, а настоящий крейсер!

Котин посчитал это шуткой. Министр вооружения СССР шутить не думал.

15 августа 1949 года Совет Министров СССР принял постановление о создании советского плавающего танка. К работе над проектом привлекли Челябинский завод, ленинградское ВНИИ‑100 и судостроительное предприятие «Красное Сормово».

Котин ехал в Ленинград, погруженный в раздумья. Он был хорошо знаком с первыми советскими плавающими танками. Танки — громко сказано! Бронетранспортеры на гусеничном ходу, вооруженные одним пулеметом. Они хорошо себя зарекомендовали как средства разведки. Но не более того. В начале 1950‑х Советской Армии требовалось мощное огневое средство поддержки пехоты, способное, как в песне, забраться с нею хоть к черту на рога. По уточненному тактико-техническому заданию боевая масса плавающего танка должна была составлять 14 тонн, скорость на суше — до 50 километров в час, на плаву — 10. Боевую машину планировалось оснастить пушкой калибра 76 мм и пулеметом. Стрельба на плаву требовала серьезных конструкторских решений. На суше часть энергии выстрела принимала на себя подвеска, на плаву основная нагрузка шла на корпус. Во многом по этой причине провалился проект Р‑39. Экспериментальный танк просто утонул. Котину предстояло устранить ошибки коллег и спроектировать принципиально новую машину. На ее создание конструктора вдохновили речные катера. Корабли с танковыми башнями на носу, участвовавшие в битве за Сталинград и в освобождении Беларуси в годы Великой Отечественной, запомнились конструктору грацией и феноменальной непотопляемостью. Таким должен был стать и его плавающий танк. Работы велись под кодовым названием «Проект 740».

Устинов знал горделивый характер Котина. Поэтому даже не обмолвился о проекте К‑90. Параллельно работы по созданию плавающего танка вело особое конструкторское бюро Инженерного комитета Сухопутных войск под руководством полковника А. Кравцева. В своей машине он применил проверенные временем гребные винты. Котин рискнул, установив новые мощные водометные движители. Это увеличивало скорость и упрощало управление на плаву.

Сравнительные испытания танков прошли в июле 1950 года. Боевые машины преодолевали различные преграды на суше и на воде. Выполняли огневые задачи. Исход состязания решило испытание, которого не было в первоначальной программе. Председатель государственной комиссии генерал-полковник П. Полубояров предложил преодолеть… клюквенную поляну. Экипаж К‑90 самоуверенно решил проскочить препятствие на полном ходу. Боевая машина увязла в трясине, не пройдя и пяти метров. Гребные винты в болотной жиже не помогли.

Танк Котина тоже увяз. Конструктор приказал использовать механический реверс — гусеничный ход с включенными водометами. Под большим давлением они размыли слой ила, обеспечив движение танка. Препятствие было успешно преодолено. Феноменальная проходимость настолько впечатлила членов комиссии, что боевая машина была принята на вооружение Советской Армии и пошла в серийное производство как плавающий танк ПТ‑76.

По форме его корпус напоминал плоскодонную баржу. Линия стыка нижнего и верхнего лобовых листов была поднята выше ватерлинии, что позволяло танку при движении на плаву не зарываться носом в воду. На передней кромке верхнего лобового листа установили волноотражательный щиток, который препятствовал натеканию носовой подпорной волны на переднюю часть корпуса. Однако одновременно он ухудшал обзор механику-водителю, поэтому он наблюдал через специальный перископ. При движении по суше щиток укладывался на верхний лист корпуса. За отделением управления разместили башню с 76‑мм пушкой ЛБ‑76Т и спаренным с ней пулеметом СГТ. Экипаж танка состоял из трех человек, причем двое — командир машины и наводчик — располагались в башне.

С 1951 по 1957 год было выпущено свыше трех тысяч боевых машин. В результате ПТ‑76 стал самым массовым плавающим танком в мире. Он стал настолько успешным, что поставлялся в десятки стран мира. В Анголе, Бенине, Индонезии, Конго, КНДР ПТ‑76 до сих пор состоит на вооружении.

В истории бронетехники таким «боевым» долголетием, кроме ПТ‑76, могут похвастаться разве что танки семейства Т шестого поколения. О них мы расскажем в следующих номерах «БВГ».

Юрий Андреев