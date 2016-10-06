В Министерстве обороны подведены итоги КШУ Вооружённых Сил

В Министерстве обороны подведены итоги командно-штабного учения Вооруженных Сил, проведенного в период с 14 по 20 сентября 2016 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.

КШУ Вооруженных Сил проводилось в соответствии с замыслом подготовки Вооруженных Сил на новый пятилетний период. Оно имело целью проверить адекватность форм и способов противодействия новым вызовам и угрозам военной безопасности государства.

Проведенному учению предшествовала тщательная подготовка — два этапа совместной штабной тренировки Вооруженных Сил, командно-штабные тренировки с объединениями, структурными подразделениями Генерального штаба Вооруженных Сил и Министерства обороны Республики Беларусь.

К участию в учении привлекались органы управления, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, оперативные группы и подразделения министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также оперативные группы Комитета государственной безопасности и Следственного комитета Республики Беларусь — всего до 7.500 человек, до 60 боевых танков, до 220 боевых бронированных машин и до 50 артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. В интересах решения задач учения из запаса было призвано около 450 военнообязанных. Действия войск разворачивались сразу на десяти полигонах страны.

В ходе первого этапа учения силовые ведомства страны получили богатый опыт межведомственного взаимодействия и управления в ходе создания группировки Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах проведения специальной операции. Второй этап учения показал, насколько эффективно решались вопросы управления в ходе решения задач специальной операции разноведомственной группировкой.

Уникальность данного учения состояла в том, что никогда раньше войска подобных задач так, в полном комплексе не решали. Впервые были отработаны вопросы проведения специальной операции по стабилизации обстановки в отдельных кризисных регионах страны. Войска практически отработали ряд смоделированных ситуаций, в числе которых — блокирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования в населенном пункте, пресечение попыток нарушения государственной границы на суше и в воздушном пространстве, участие в ликвидации последствий аварий техногенного характера, выявление и уничтожение лагерей подготовки боевиков, устройство засад, деблокирование захваченного аэродрома и некоторые другие.

В целом КШУ достигло своей главной цели — на практике апробировано принятое в ходе совместной штабной тренировки Вооруженных Сил решение на специальную операцию с привлечением всех компонентов военной организации государства. Последовательно были проработаны вопросы применения созданных группировок с учетом логики дальнейшего негативного развития обстановки.

Достигнутые результаты позволили выполнить поставленные перед силовым блоком задачи по обеспечению военной безопасности государства.

Итоги проведенного учения будут детально проанализированы и лягут в основу совершенствования теории специальных действий.

Пресс-служба Министерства обороны