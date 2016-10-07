Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

07.10.2016 Объявления, Свежий выпуск #

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.


п/п		 Адрес жилого
помещения		 Характеристика
жилого помещения		 Срок подачи заявления Примечание
Этаж Количество комнат Общая площадь
1 г. Гродно, ул. Наполеона Орды, д. 18, кв. 18   2 53,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Гродно, в порядке очередности
по апрель 2015 г.
2 Березовский район,
д. Бронная Гора, д. 301, кв. 60		   2 46,9 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Бронная Гора, в порядке очередности
3 Воложинский район,
аг. Раков,
ул. Д. Карбышева,
д. 1, кв. 16		   1 30,67 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
4 Воложинский район,
аг. Раков,
ул. Д. Карбышева,
д. 3, кв. 15		   2 44,83 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
5 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 7   2 47,8 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
6 Воложинский район,
д. Гиревичи,
д. 1, кв. 21		   2 47,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
7 Воложинский район,
д. Гиревичи, д. 1, кв. 24		   2 47,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
8 Воложинский район,
д. Гиревичи,
д. 1, кв. 27		   2 47,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
9 Минский район,
аг. Пятевщина,
д. 2, кв. 4		   2 33,0 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в аг. Пятевщина, в порядке очередности
10 Минский район,
д. Валерьяново,
д. 4, кв. 11		   1 39,8 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в аг. Колодищи и д. Боровая,
в порядке очередности
11 Минский район,
аг. Сенница,
в/г 135а, д. 4, кв. 1		   3 51,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи,
в порядке очередности
12 Минский район,
аг. Сенница,
в/г 135а, д. 4, кв. 4		   3 58,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи, в порядке очередности
13 г. Барановичи,
ул. Комарова, д. 17,
кв. 102		 8 1 41,9 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
14 г. Барановичи,
ул. Федько, д. 5, кв. 60		 1 1 35,0 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
15 Волковысский район, г.п. Россь,
ул. Гвардейская, д. 20, кв. 75		   1 33,9 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности
16 Волковысский район, г.п. Россь,
ул. Гвардейская, д. 20, кв. 74		   1 34,1 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.

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