Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого

помещения Характеристика

жилого помещения Срок подачи заявления Примечание Этаж Количество комнат Общая площадь 1 г. Гродно, ул. Наполеона Орды, д. 18, кв. 18 2 53,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Гродно, в порядке очередности

по апрель 2015 г. 2 Березовский район,

д. Бронная Гора, д. 301, кв. 60 2 46,9 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в д. Бронная Гора, в порядке очередности 3 Воложинский район,

аг. Раков,

ул. Д. Карбышева,

д. 1, кв. 16 1 30,67 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности 4 Воложинский район,

аг. Раков,

ул. Д. Карбышева,

д. 3, кв. 15 2 44,83 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности 5 Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 7 2 47,8 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в д. Гиревичи, в порядке очередности 6 Воложинский район,

д. Гиревичи,

д. 1, кв. 21 2 47,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности 7 Воложинский район,

д. Гиревичи, д. 1, кв. 24 2 47,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в д. Гиревичи, в порядке очередности 8 Воложинский район,

д. Гиревичи,

д. 1, кв. 27 2 47,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в д. Гиревичи, в порядке очередности 9 Минский район,

аг. Пятевщина,

д. 2, кв. 4 2 33,0 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в аг. Пятевщина, в порядке очередности 10 Минский район,

д. Валерьяново,

д. 4, кв. 11 1 39,8 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в аг. Колодищи и д. Боровая,

в порядке очередности 11 Минский район,

аг. Сенница,

в/г 135а, д. 4, кв. 1 3 51,3 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи,

в порядке очередности 12 Минский район,

аг. Сенница,

в/г 135а, д. 4, кв. 4 3 58,2 по 18.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи, в порядке очередности 13 г. Барановичи,

ул. Комарова, д. 17,

кв. 102 8 1 41,9 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г. 14 г. Барановичи,

ул. Федько, д. 5, кв. 60 1 1 35,0 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся

в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г. 15 Волковысский район, г.п. Россь,

ул. Гвардейская, д. 20, кв. 75 1 33,9 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности 16 Волковысский район, г.п. Россь,

ул. Гвардейская, д. 20, кв. 74 1 34,1 по 19.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.