Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№
п/п
|Адрес жилого
помещения
|Характеристика
жилого помещения
|Срок подачи заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество комнат
|Общая площадь
|1
|г. Гродно, ул. Наполеона Орды, д. 18, кв. 18
|2
|53,3
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Гродно, в порядке очередности
по апрель 2015 г.
|2
|Березовский район,
д. Бронная Гора, д. 301, кв. 60
|2
|46,9
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Бронная Гора, в порядке очередности
|3
|Воложинский район,
аг. Раков,
ул. Д. Карбышева,
д. 1, кв. 16
|1
|30,67
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
|4
|Воложинский район,
аг. Раков,
ул. Д. Карбышева,
д. 3, кв. 15
|2
|44,83
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности
|5
|Воложинский район, д. Гиревичи, д. 1, кв. 7
|2
|47,8
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
|6
|Воложинский район,
д. Гиревичи,
д. 1, кв. 21
|2
|47,2
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Гиревичи, в порядке очередности
|7
|Воложинский район,
д. Гиревичи, д. 1, кв. 24
|2
|47,2
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
|8
|Воложинский район,
д. Гиревичи,
д. 1, кв. 27
|2
|47,3
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в д. Гиревичи, в порядке очередности
|9
|Минский район,
аг. Пятевщина,
д. 2, кв. 4
|2
|33,0
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в аг. Пятевщина, в порядке очередности
|10
|Минский район,
д. Валерьяново,
д. 4, кв. 11
|1
|39,8
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в аг. Колодищи и д. Боровая,
в порядке очередности
|11
|Минский район,
аг. Сенница,
в/г 135а, д. 4, кв. 1
|3
|51,3
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи,
в порядке очередности
|12
|Минский район,
аг. Сенница,
в/г 135а, д. 4, кв. 4
|3
|58,2
|по 18.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г.п. Мачулищи и аг. Михановичи, в порядке очередности
|13
|г. Барановичи,
ул. Комарова, д. 17,
кв. 102
|8
|1
|41,9
|по 19.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
|14
|г. Барановичи,
ул. Федько, д. 5, кв. 60
|1
|1
|35,0
|по 19.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся
в г. Барановичи, в порядке очередности по 2015 г.
|15
|Волковысский район, г.п. Россь,
ул. Гвардейская, д. 20, кв. 75
|1
|33,9
|по 19.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности
|16
|Волковысский район, г.п. Россь,
ул. Гвардейская, д. 20, кв. 74
|1
|34,1
|по 19.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г.п. Россь, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.