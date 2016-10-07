«Курсант-ТЫ» (видео)

На базе военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта уже в течение трёх лет воплощается в жизнь воспитательно-досуговый проект «Курсант-ТЫ»

— Сегодня никого не надо убеждать в том, что формирование у подрастающего поколения таких качеств, как патриотизм, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите, — задача государственной важности, в выполнении которой обязан участвовать каждый, кому небезразлично будущее Беларуси, — считает начальник военно-транспортного факультета в БелГУТ полковник Алексей Поддубный.

И надо отдать должное: с самого дня образования на военно-транспортном факультете уделяют серьезное внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Военнослужащие наладили прочные и разносторонние связи с многими учреждениями образования Гомельщины, в том числе с центрами допризывной подготовки. Они проводят уроки мужества, профориентационную работу, дни открытых дверей с целью популяризации Вооруженных Сил и конкретных специальностей, которые можно получить на военно-транспортном факультете, публикуют материалы в печатных и электронных СМИ.

Таким образом офицеры и курсанты участвуют в воспитании патриотов, в подготовке юношей к службе в армии, растят будущие офицерские кадры.

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В Гомеле, как и в других населенных пунктах Беларуси, учреждения образования и культуры проводят военно-патриотические акции, проекты, праздничные, торжественные, военно-спортивные и военно-исторические мероприятия, посвященные знаменательным датам и выдающимся землякам. И всегда среди их активных организаторов и участников — личный состав факультета.

В том, что на Гомельщине постоянно пополняются ряды патриотов, есть заслуга и подчиненных полковника Алексея Поддубного. Вот что, например, рассказал его заместитель по идеологической работе подполковник Игорь Маруняк:

— В 2012/2013 учебном году при поддержке управления образования мы участвовали в создании класса военно-патриотической направленности на базе средней школы № 55 и кадетских классов на базе средней школы № 20. С тех пор работа представителей нашего факультета по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовке юношей в данных учебных заведениях приобрела более широкий и в то же время конкретный характер.

С руководством Гомельского городского кадетского училища и СШ № 55 заключены договоры о сотрудничестве. Оказана помощь в составлении программы воспитания и обучения кадет, создании структуры кадетских классов, разработке символики. Так что все эти четыре учебных года личный состав играл важную роль в системе подготовки кадет и учащихся классов военно-патриотической направленности.

Офицеры обучают ребят дисциплинам военной и правовой сфер, организуют и проводят конкурсы, олимпиады и викторины, работают в объединениях и факультативах по интересам, организуют участие ребят в научно-исторических и научно-практических конференциях, духовно-исторических семинарах, военно-патриотических акциях и проектах, которые проходят под эгидой военно-транспортного факультета в БелГУТ. Мы проводим с юношами учебно-полевые сборы, военно-спортивные соревнования под девизом «За Беларусь! Учись побеждать!». И вы бы видели, как ребятам это нравится!

Накоплен по-своему уникальный опыт шефской работы. Особенно хочется отметить деятельность полковника Александра Зайченко и подполковника Станислава Никитенко…

Не только офицеры, но и курсанты помогают юношам постигать азы военной науки, приобретать навыки. Во время занятий они используют учебно-материальную базу факультета. Есть ли результат? Конечно! Более 60 % подопечных наставников в погонах выбирают профессию офицера. Ежегодно часть учеников классов военно-патриотической направленности поступает учиться на военно-транспортный факультет. За последние два года ряды курсантов пополнились десятью кадетами.

В свое время руководство факультета поддержало инициативу управления образования Гомельского облисполкома по возрождению в городе и области военно-патриотической игры «Зарница». В 2013 году его офицеры участвовали в разработке соответствующего положения, стали одними из основных организаторов игры. Подготовленная ими команда в нынешнем году стала победительницей «Зарницы» областного уровня, а на республиканском этапе заняла четвертое место.

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Что касается воспитательно-досугового проекта «Курсант-ТЫ», цель которого — создать дополнительные возможности для организации полезного досуга подростков, популяризировать здоровый образ жизни в молодежной среде, привить общие инженерно-технические навыки, направленные на интеллектуальное развитие будущих защитников Отечества, то это эксклюзивная разработка педагогов в погонах. Идея его создания принадлежит начальнику военно-транспортного факультета полковнику Алексею Поддубному. Инициативу военнослужащих поддержал Гомельский облисполком, взявший на себя роль координатора действий всех небезразличных людей, представителей городских структур и организаций, в том числе общественных, таких как областной комитет БРСМ.

Проект реализуется в виде образовательно-ролевого действия — в форме лагерей круглосуточного и дневного пребывания. С 2012 года во время летних каникул полсотни ребят в две смены (три отделения в смене) с пользой проводят время на базе военно-транспортного факультета.

В программе — экскурсии, станции ОСВОД, воинские части, структуры МЧС, учреждения культуры, музеи. Под руководством курсантов и студентов, будущих педагогов, с помощью офицеров факультета ребята знакомятся с вооружением и техникой, проходят правовой ликбез, учатся взаимодействию в коллективе. Более 600 подростков уже стали участниками проекта «Курсант-ТЫ»…

— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — отметил полковник Алексей Поддубный. — Коллектив готов поддержать инициативу отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома в расширении сети классов военно-патриотической направленности, в том числе и экспериментальных, когда таковые создаются с участием учеников 10–11 лет. Мы можем оказать методическую и посильную практическую помощь в их создании. Ведь стратегия планомерного сотрудничества — единственно верная в деле воспитания подрастающего поколения. Педагоги всегда могут рассчитывать на надежное офицерское плечо.

Елена Романова, «Ваяр», фото Владимира Павлова