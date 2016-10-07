Огневая «дуэль» за право быть лидером (видео)

Гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, которым командует гвардии подполковник Дмитрий Зелёнко, на дивизионные «старты» выходит уже третий раз. Причём дважды это подразделение уже оказывалось в тройке призёров. Достойно выступили гвардейцы-артиллеристы из Слонима в профессиональных состязаниях на звание лучшего артиллерийского дивизиона и на этот раз.

Огневая «дуэль» за право быть лидером

— Участвовать в таком соревновании — задача не из простых, — признается гвардии подполковник Зелёнко. — В числе наших соперников — лучшие артиллерийские подразделения Вооруженных Сил. Стабильно высокие результаты год за годом демонстрируют дивизионы 51‑й гвардейской артиллерийской бригады и 310‑й гвардейской группы артиллерии 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Для того чтобы тягаться с ними на равных, нужно иметь очень высокий уровень боевой подготовки. Свои навыки мы оттачиваем в рамках регулярных полевых выходов и боевых стрельб штатными боеприпасами. В 2013 году в общеармейском соревновании артиллеристов наш дивизион занял почетное третье место. А в 2014‑м мы были вторыми. Жаль, что пришлось пропустить прошлогодний конкурс… Но причина была уважительная: дивизион нашей группы артиллерии принимал участие в учении, проводимом на территории Российской Федерации.

По словам Дмитрия Эдуардовича, подразделения, которые участвуют в этом соревновании, имеют на вооружении различные типы самоходных артиллерийских установок: 2С1, 2С3, 2С5. И еще одна отличительная особенность: соперничают артиллеристы на нескольких полигонах.

Итоговые стрельбы, по результатам которых определился победитель в 2015/2016 учебном году, состоялись 29 сентября. В этот раз в борьбе за звание лучшего артиллерийского подразделения сошлись шесть дивизионов из разных частей и соединений.

В ходе соревнования учитываются такие показатели, как состояние вооружения, военной и специальной техники, подготовленность личного состава, маневренность (своевременное прибытие в район сосредоточения, развертывание, убытие в другой район). Но главное — это точность огня. Именно по результатам стрельбы с использованием штатных боеприпасов выявляется победитель.

И снова дадим слово командиру дивизиона гвардии подполковнику Дмитрию Зелёнко:

— В итоговый день соревнования нам было предназначено восемь контрольных целей. В боевой работе приняло участие девять самоходных гаубиц 2С1 и командно-штабная машина. В рамках решения огневых задач выполнялись следующие упражнения: ведение огня по отдельным целям, постановка неподвижного заградительного огня, а также стрельба по участкам сосредоточенного огня. Одну из этих задач пришлось выполнять в ходе смены дивизионом огневых позиций.

С поставленными задачами дивизион справился успешно, нареканий в адрес какого-либо расчета у меня нет. В числе лучших хочу отметить расчет гвардии младшего сержанта Алексея Савича. Он стабильно показывает высокие результаты на каждом из полевых выходов.

Общая оценка, выставленная руководителем стрельб, — «хорошо».

Ход соревнования прокомментировал начальник ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования полковник Юрий Василюшков:

— В этом году в общеармейском соревновании артиллерийских дивизионов ЗОК представляли подразделения 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В целом оба дивизиона показали хорошие результаты как по маневренности, так и по точности стрельбы. Наши артиллеристы получили только «хорошо» и «отлично». Особенно меня порадовала работа гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 841‑й гвардейской группы артиллерии.

Добавлю, что в ходе соревнования офицеры-артиллеристы получили неоценимую практику решения задач по предназначению. Весь личный состав дивизионов, представлявших соединения Западного оперативного командования, продемонстрировал при выполнении учебно-боевых задач хорошие навыки, четкую слаженность работы артиллерийских расчетов, действовал грамотно. Одним словом, дивизионы уверенно сдали этот сложный и ответственный ратный экзамен.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова