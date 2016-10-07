«Отныне семья — главное моё увлечение!»

Признаюсь: материалы об офицерах, увольняющихся в запас, мне ещё не доводилось писать. Поэтому, готовясь к командировке, я настраивалась на встречу с человеком, погружённым в воспоминания былых армейских лет, сожалеющим о многом, что не успел сделать… Оказалось, зря.

Командир 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады встретил меня в своём кабинете с широкой улыбкой на лице. Что стало для меня большой неожиданностью. Для гвардии полковника Ореста Пицишина завтрашний день начнётся с нового статуса — офицера запаса и нового этапа жизни — без полигонов, учений, полевых выходов и стрельб артиллерии. Казалось бы, человека, который отдал армейской службе 30 лет, такие перемены должны хоть немного страшить, но этот офицер идёт на заслуженный отдых с чувством выполненного долга.

Орест Михайлович родился во Львове. После школы он окончил в 1988 году Одесское высшее артиллерийское командное училище имени М. В. Фрунзе. Так как в семье Пицишиных офицеров прежде не было, за советом — где лучше начинать армейский путь — без пяти минут лейтенант обратился к своим преподавателям. Те, в свою очередь, предложили парню выбрать какой-нибудь дальний округ, дабы на старости лет, с сединой в висках, как они разъяснили, не отправиться туда служить.

На заседании мандатной комиссии Орест попросил отправить его служить на Дальний Восток. Сказать, что в тот момент члены комиссии впали в ступор, — значит ничего не сказать… Перспективный парень, обладатель красного диплома — и вдруг такой выбор. Мандатная комиссия, конечно же, пошла ему навстречу. Хотел Дальний Восток? Получай полуостров Камчатка!..

Армейский корпус располагался недалеко от города Петропавловска-Камчатского. Что не могло не радовать: можно было выходной день провести в цивилизации, если это можно так назвать.

— За время службы там матушка-природа не раз демонстрировала свою мощь в виде многочисленных землетрясений. А однажды и вовсе показала свой характер в виде извержения вулкана… Хорошо помню, это было воскресенье, — вспоминает Орест Михайлович. — Над городом очень живописно возвышался Авачинский вулкан. Казалось, что он находился совсем рядом. И вот приблизительно в 11 часов утра из его жерла начался выброс пара, затем вверх поднялось буквально облако дыма, которое быстро окутало близлежащие территории. А уже в понедельник вечером мы наблюдали красоту этого редкого природного явления. Из лона вулкана медленно спускалась испепеляющая все живое на своем пути огненно-оранжевая лава…

А вообще Орест Михайлович с ностальгией вспоминает природу Камчатки. Уж больно она необычная. Во‑первых, этот край славится пургой, да такой сильной, что при вытянутой руке не видно собственной ладони. Величественный Тихий океан, большой красивый пляж, а песочек на нем — черный, как смог, потому как вулканического происхождения…

Если кто не знает, на Камчатке есть лето — но оно особенное.

— Вышел к океану, разделся, забежал по колено в воду, нащупал ступнями кусочки льда и бегом назад, пока не успел сильно замерзнуть. Деревья там тоже были необычные, к примеру, вместо кедра там почему-то росли кедровые кусты. Медведи расхаживали повсюду, и ладно бы как в русском фольклоре — с балалайкой в лапе да со связкой сушек на шее, ан нет — там они по-настоящему опасные дикие животные. Ну, конечно же, стоит отдельного упоминания красная рыба, которой славится Камчатский край. Ох, наелся же я ее там вдоволь!.. — с улыбкой произнес мой собеседник. — Помню, выезжаем с солдатами на полигон. Главное — нужно было обязательно взять с собой соль, хлеб и кусочек жести. Словить красненькую было совсем несложно, а во время нереста она и вовсе билась в ноги. Ее только положить на жесть, посолить, обжарить на костре — и уплетать за обе щеки. Вкуснота такая, что даже сухпайков не надо было… Хотя красная рыба по сей день считается неким изыском, там, на Камчатке, изыском считалась более привычная для нас картошка.

С Камчатки молодого офицера перевели служить в армейский корпус, на Большой Уссурийский остров. Слушая рассказ офицера, я волей-неволей задавалась вопросом: да что же такое умудрился сделать молодой офицер Пицишин, если его отправили служить в столь «завидное» место?..

— Все дело в том, что в то время существовало негласное правило: на Дальний Восток офицеров отправляли служить на десять лет без права замены за пределы этого округа. Я, разумеется, не знал об этом, когда просился на Дальний Восток, — признался Орест Михайлович. — Но совсем не жалею — ведь сам видел, как было тяжело привыкнуть майорам и подполковникам, переведенным туда из какого-либо центрального округа… В зимнее время приходилось ходить по льду, а если лед не становился — иногда подолгу ждать вертолет с продуктами. Летом же выручала понтонная переправа. Вечером ее обязательно снимали — так что после 23.00 на остров было не попасть… Вспомнился мне еще один случай. Был очередной прилив, и чтобы попасть в часть, я попросил одного моряка доставить меня туда. На пароходе нас было трое: капитан судна, я и тот срочник ВМФ. Плыли медленно, против течения. Моряк уверенно крутил штурвал, демонстрируя хорошее знание намеченного маршрута. Каково же было удивление, когда вместо привычного причала мы увидели на том месте лишь торчащие из воды макушки деревьев!.. Крутились вокруг подводного причала еще примерно полчаса. И тут капитан, изрядно подустав от морских виляний, промолвил: «Слушай, командир, давай я тебя высажу с чемоданами на верхушки деревьев, а ты своим крикнешь — тебя и снимут…». Позорнее картину возвращения офицера в часть представить себе довольно сложно. Я, конечно же, отказался от той сомнительной идеи. И вскоре ступил на твердую землю: капитан все же нашел способ, как подплыть поближе к берегу.

В Беларусь офицер Орест Пицишин переехал после распада СССР. С 1994 года служит в 841‑й гвардейской группе артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Честь по чести прошел должности от командира взвода до командира группы артиллерии — ею командовал в течение восьми лет.

Анализируя эти годы, гвардии полковник Пицишин признался, что ни о чем не жалеет. По службе порой где-то даже везло.

— Личный состав постоянно участвует в различных учениях и показывает, как правило, хорошие результаты. Все живы, все здоровы. Для меня как командира это главное, — поведал офицер.

Начала нового этапа жизни он ждет с нетерпением. Прежде всего потому, что наконец сможет уделить внимание семье. Ведь так сложилось, что редко удавалось провести время всем вместе — такова офицерская жизнь…

У Ореста Михайловича двое детей. Старший учится на военно-техническом факультете в БНТУ, младшему недавно исполнилось три года.

— Очень много времени занимала военная служба. Это я понимал всегда — но не в полной мере осознавал… — признался собеседник. — Мне завтра исполнится 50 лет, а сыну три года. Совсем по-другому в таком возрасте относишься к ребенку, нежели в 20–30 лет. В лейтенантские годы все домашние заботы и проблемы были на втором плане. Приехал с полигона, а сын уже заговорил, вернулся с очередного полигона — он уже пошел… И в один прекрасный день ты понимаешь, что твое чадо выросло — но без тебя. Теперь же все изменилось, потому как за плечами есть некая стабильность. Значит, я могу полностью посвятить себя детям. Отныне семья — главное мое увлечение. Буквально на днях вспомнил фильм «Старики-разбойники». Помните, там человек боялся уходить на пенсию и делал все, чтобы остаться на работе. И были такие слова: «Вот все неправильно — нет чтобы сначала по молодости пойти на пенсию, а по старости уже работать». Поэтому нужно стараться в жизни все делать так, чтобы человек не ждал пенсии, а чтобы получал удовольствие от своей работы или службы. К счастью, у меня так и было: я служил с удовольствием!

Майор Ольга Шведова, «Ваяр»