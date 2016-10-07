Полевой экзамен ракетчиков

Недавно начался плановый полевой выход зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151 под командованием майоров Андрея Бобылёва и Игоря Лешкова. Венцом ратного экзамена станет отработка боевыми расчетами С‑300 учебно-боевых задач по контрольным воздушным целям.

Стражи наших воздушных рубежей уже совершили марш в новый позиционный район, оборудовали полевой лагерь и осуществили перевод вооружения, военной и специальной техники из походного положения в боевое. Вскоре личный состав расчетов заступит на боевое дежурство по охране белорусских небесных границ.

— Такие ратные экзамены проводятся с нашими подразделениями регулярно, — подчеркнул командир зрдн майор Андрей Бобылёв. — Личный состав практически совершенствует боевую выучку при совершении марша, а также в ходе работы по контрольным воздушным целям. Вся обстановка максимально приближена к боевой. Отличие от тактических учений с боевой стрельбой лишь в том, что пуск ракет — имитированный.

Подробный материал о ратных буднях наших ракетчиков читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора