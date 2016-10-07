Приступили к выполнению задач по предназначению

В рамках проверки готовности к выполнению задач по предназначению отдельные подразделения 147‑й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО совершили марши в назначенный район и в установленные сроки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Завершится проверка тактическим учением с боевой стрельбой, в рамках которого расчетам зенитных ракетных батарей «Оса-АКМ» предстоит поразить мишени, имитирующие вертолеты огневой поддержки и высокоскоростные малоразмерные воздушные цели.

Пресс-служба Министерства обороны