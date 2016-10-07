Регионы Союзного государства: Белгородчина

«Здесь особое отношение к военным…»

«Феномен Савченко» — я не раз слышал эту фразу об областном губернаторе, участвуя в пресс-туре в Белгородской области Российской Федерации по приглашению Постоянного комитета Союзного государства и МИА «Россия сегодня». И вправду, глядя на ухоженное Черноземье, трудно было не согласиться: руководитель — молодец. Область эта — одна из самых продвинутых в промышленном, аграрном, да и культурном отношении в России. Почему? Начал искать ответ в местной прессе.

«Евгений Савченко не стал напяливать кургузый пиджачок универсального западного кроя на косую сажень русского Архетипа. В принятии ключевых решений он всегда исходил из примата здравого смысла над умозрительными конструктами и идеологическими догмами. Как политик с сельскими корнями он не задавался вопросом: «А какие формы хозяйствования более подходят русской деревне: фермерство или крупные производства?». Савченко знал: когда человек понимает, что он работает на своей земле и для себя, — это и есть главная формула процветания», — писал недавно журналист Иван Стариков в «Московском комсомольце».

…Но мне показалось интересным вдобавок услышать ответы на многие вопросы непосредственно из уст самого губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

— Евгений Степанович, как складывается у области сотрудничество с Беларусью?

— Заметьте, Белгородчина и Беларусь — слова с одним корнем. Это говорит об особом отношении друг к другу.

— Есть такое понятие — «белгородское чудо». На ваш взгляд, в чем оно состоит?

— У нас нет уникальности. Просто все заняты делом. Работают профессионалы в правительстве области, нашлись предприниматели и инвесторы, которые не побоялись принимать решения, смело идти вперед и решать возникающие проблемы. Мы обязались накормить страну — и начали выполнять свои задумки.

Это был не риск, а хорошо спланированный проект. Выверенный проект. На каждом этапе — системный подход.

Сейчас можно сказать, что у нас хорошо развит агропромышленный сектор. Мы не особые в этом секторе. В России много регионов, где производится агропродукция, — Татарстан, Курская, Тамбовская, Воронежская, Брянская области… Я уже не говорю о южных регионах — Краснодаре, Ростове…

Кстати, построение мощных агроструктур — это опыт Беларуси. Я во время визита в вашу страну посмотрел, как нужно выстраивать систему. Тогда у нас шла смена одного уклада сельского хозяйства на другой. Мы также изучили опыт Канады, США. И пришло понимание того, что у нас нет другого пути, как развивать крупные компании.

— Насколько я знаю, остро стоял вопрос о собственности земли…

— Сейчас в области половина пахотной земли — в государственной собственности. И если у вас есть земля в госсобственности — не передавайте ее в частные руки. Земля не товар!

К нам пришли инвестиции только потому, что мы не были посредниками. Ведь с тысячей пайщиков договариваться нет смысла. Нам удалось централизовать собственность на землю. Мы выстроили несколько мощных структур. Сейчас при населении в полтора миллиона жителей мы производим мяса, как вся Беларусь. Фактически многие предприятия вышли из инвестиционной фазы — и чувствуют себя неплохо.

— А как же европейские санкции?

— Санкции нам помогли. Запрет на импорт продовольствия помог развить нам экспорт. Сейчас мы думаем о том, куда реализовать собственную продукцию. По мясу птицы у нас уже перепроизводство. Осваиваем рынок Китая, Юго-Восточной Азии, рынки Ближнего Востока.

Сейчас приближается насыщение рынка и по свинине…

— Какие перспективы в области жилищной политики?

— Здесь у нас действует масса федеральных программ — «Молодая семья», «Молодой специалист». 23 года назад был создан фонд поддержки строительства на селе. Когда не было денежных средств, мы давали кирпич, а у населения брали продукты — и их реализовывали в магазинах. Потом появилась ипотека.

Сейчас в пригороде областного центра построено несколько коттеджных районов — так называемое ожерелье Белгорода. Это агломерация. Желающим выделили 15 соток земли за минимальную цену с условием за пять лет возвести дом и с запретом на восемь лет на его продажу. А мы обязались подвести газ, свет, воду и водоотведение, дороги.

Сейчас в разной стадии строительства находятся 50 тысяч застройщиков — это более 150 тысяч человек. То есть почти половина жителей Белгорода пожелала или выехать из города, или работать в городе, а жить в пригороде, что тоже важно. Белгород вздохнул!..

Во‑вторых, эти меры индивидуальной застройки позволили людям решить проблему с жильем. Ведь идет страшная насильственная урбанизация, особенно посмотрите на московский регион… Для людей — это деградация в физическом и нравственном отношении. Для бизнеса — это деньги. Но ведь человек должен жить в собственном доме.

Была бы моя воля, я бы вообще запретил многоэтажки!

— Евгений Степанович, а в туристической отрасли какие показатели? У вас хорошая база для этого — военно-историческая. Как будет развиваться этот сегмент дальше?

— Военная история — растущий тренд, которому мы уделяем большое внимание. Широко представлено военно-историческое наследие — выделю мемориал «Прохоровское поле». Развивается семейный туризм. В год нашу область посещает более 200 тысяч человек.

В Белгородской области расположен самый глубокий карьер в Европе — карьер Лебединского горно-обогатительного комбината. Его диаметр — пять километров, глубина — 600 метров. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Показать есть что. Не хватает рекламы, туристической инфраструктуры. Опыта. Сейчас мы идем по пути раскрутки каждой туристической точки.

Сегодня бюджет области открыт для инвестиций в развитие культуры. Притягивать их должны необычные предприятия, самобытность народа, танцы, фольклор. За этим — большое будущее.

Мы как-то привыкли за рубежом раньше отдыхать, а надо познавать свой край. И почему развиваем семейный туризм? Чтобы дети — а их любопытство более развито — путешествовали вместе с родителями.

— Имея такое богатое военно-историческое наследие, вы часто задействуете в военно-патриотических мероприятиях военнослужащих местных воинских частей?

— Мы дружим и с военнослужащими. У нас в регионе мало воинских частей, но мы всегда приглашаем военных на парады и торжественные мероприятия.

В Белгородской области особое отношение к военным. Земля здесь пропитана кровью предков, люди ценят людей в форме. Очень много белгородцев идет учиться в военные учебные заведения — так сказывается отношение к истории своего края, своей страны. Кстати, Кремлевский полк в Москве в определенной части состоит из белгородских призывников — у нас ребята стройные и сильные.

Беседовал полковник Игорь Кандраль, «Ваяр», фото автора

Интересные факты о Белгородской области

Сегодня на территории области проживает 1 миллион 536 тысяч человек. С 2002 до 2010 года, пока население России сокращалось, белгородцев стало больше на 140 тысяч человек.

Область граничит с Курской и Воронежской областями, а также с Украиной. Расстояние от Москвы до Белгорода составляет 669 километров.

Название «Белгород» связано с природными особенностями региона. Когда-то территория области была дном древнего океана, и с тех пор ее почва богата меловыми отложениями. Порой мел проступает сквозь слои почвы, так что склоны многочисленных белгородских холмов действительно белого цвета.

Кроме того, область входит в состав так называемой Курской магнитной аномалии — здесь сосредоточено 40 процентов от общего запаса железных руд в России.

Белгород наравне с Орлом называют городом первого салюта. В 1943 году именно в честь освобождения этих городов в Москве прогремел первый за время Великой Отечественной войны праздничный салют.

Деревня Прохоровка, в районе которой произошло крупнейшее танковое сражение в истории, расположена всего в 50 километрах от Белгорода.

О том, как тяжело пришлось Белгородчине в годы войны, можно судить по цифрам статистики. Если в 1941 году в Белгороде жило 34 тысячи человек, то через два года освободителей встречало всего 150 человек… Кто-то был эвакуирован, иные оказались в плену, но большинство погибли.

В Белгородской области родились основоположник русской актерской школы Михаил Щепкин, писатель и философ Николай Станкевич, инженер и архитектор Владимир Шухов, известный советский и российский актер и кинорежиссер Владимир Басов, чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко.

Автомобилей на Белгородчине — почти 425.000 штук, то есть в среднем по одному на каждую семью. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Белгородской области составляет 7.300 километров, 99 % из них — новые, с усовершенствованным покрытием.

Белгородчина занимает 4‑е место в России по произведенной продукции сельского хозяйства, 4‑е место по производству растительных масел, 5‑е место по производству сахара, 8‑е место по производству меда. Также Белгородская область занимает 6‑е место в России по выплавке стали и производству готового проката черных металлов.

Белгород и область были в давние годы местом ссылок для ведьм и колдунов. Такой указ издал царь Алексей Фёдорович, велевший сослать туда нескольких стрельцов с женами за «ворожбу и колдовство». И даже во времена царствования Екатерины II в Белгород поступали указы императрицы о том, чтобы местные власти не теряли бдительность и наблюдали за «вершащими суеверия, ложные чудеса и непотребства в церквях и с иконами».