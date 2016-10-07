Жизнь дороже

Госавтоинспекция обращается к водителям: если вы стали участником ДТП, не покидайте место происшествия!

Скрывающиеся с места происшествия водители лишь усугубляют свое положение и снижают шансы на выживание у тех, кто получил травмы. Поясняет старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД города Минска майор милиции Любовь Трепашко:

— Далеко не всегда в происшествии виноват водитель. Зачастую пешеходы сами ведут себя крайне безрассудно, пренебрегают элементарными требованиями безопасности: перебегают дорогу вне пешеходных переходов, неожиданно появляются на проезжей части из-за припаркованных автомобилей или других препятствующих обзору предметов, лежат или сидят в полосе движения автомобиля, не используют световозвращающие элементы. Расследуя такие ДТП, Госавтоинспекция дает принципиальную оценку действиям не только водителя, но и пешехода. И если нарушение Правил дорожного движения пешеходом стало причиной ДТП, то ответственность, как административную, так и уголовную, несет пешеход. К примеру за те же восемь месяцев нынешнего года по вине пешеходов совершено 297 ДТП (– 18 % к 2015 году), в которых 60 (– 27,7 %) человек погибли и 244 (– 15,3 %) получили ранения. К слову, 98 пешеходов находились в нетрезвом состоянии.

Что касается водителя, то в случае причинения потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения другого транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 3 до 30 базовых величин или лишения права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

За оставление водителем места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишения права управления транспортными средствами сроком до двух лет. Если же водитель, совершив ДТП, скрывается с места происшествия, заведомо оставив человека в опасном для жизни или здоровья состоянии, то может быть наказан по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Если вы стали участником или очевидцем дорожно-транспортного происшествия, не оставайтесь равнодушными к происходящему, окажите помощь пострадавшим, запишите контактные данные других очевидцев, регистрационные знаки транспортных средств, находившихся при совершении ДТП, и сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 102.

Константин Егоров, фото автора