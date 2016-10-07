Зима не застанет врасплох

В войсках полным ходом идёт подготовка вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к зимнему сезону. В соответствии с руководящими документами к этому периоду эксплуатации готовят также парки и гаражи, технические территории и парковые помещения, средства технического обслуживания и ремонта. В этом мы убедились воочию и в 814‑м центре технического обеспечения.

Заместитель начальника центра по вооружению майор Михаил Закревский рассказал, что на подготовку ВВСТ к зимнему периоду эксплуатации отведено достаточно времени — с конца сентября до середины октября.

В пункте технического обслуживания и ремонта кипит работа — грузовую и другую специальную автомобильную технику тщательно готовят к зиме. Но не забывают и про автомобильные боксы. Например, специалисты центра приступили к замене старых тяжелых ворот боксов на новые, более легкие и долговечные. Начинается сезон дождей, но кровля зданий уже проверена и подремонтирована — так что вода с небес не подмочит репутацию армейской спецтехники и ее хозяев…

— Перед началом мероприятий перевода командирами подразделений были сделаны заявки на получение необходимых резинотехнических изделий, масел, спецжидкостей, других материалов, — пояснил Михаил Владимирович. — Они были удовлетворены довольствующими органами в полном объеме — и личный состав вовремя приступил к работам. В обязательном порядке пройдены все допуски, инструктажи по мерам безопасности.

…Добросовестные автомобилисты хорошо знают: чтобы техника служила верой и правдой, ее надо готовить как к зиме, так и к лету. Ну а в Вооруженных Силах соблюдать и своевременно выполнять техническое обслуживание ВВСТ, как говорится, сам бог велел. Ведь боевая задача должна быть выполнена всегда, в различных погодных условиях.

— Подготовка к зимней эксплуатации парков и их помещений, складов, других ­сооружений учитывает и совершенствование их противопожарной защиты, — добавил майор Михаил Закревский. — Мероприятия перевода сказываются и на подготовке личного состава, привлекаемого к несению службы в суточном наряде по паркам.

В 814‑м центре технического обеспечения также проводятся необходимые работы по сезонному обслуживанию техники, находящейся на хранении. Причем вместе с личным составом части в мероприятиях перевода ВВСТ на каждый сезонный режим эксплуатации участвуют и военнослужащие запаса, и граждане, проходящие службу в резерве, проходящие обучение по военно-учетным специальностям на соответствующих сборах. Так они не только освежают теоретические знания, но и получают отличную практику.

— При организации перевода на сезонный режим эксплуатации главной задачей является обеспечение высокой степени боевой готовности ВВСТ — ее готовности к использованию по предназначению. Мы располагаем и силами, и средствами для ее выполнения. Думаю, сделаем — как и все воинские части — все качественно и в положенный срок, — заверил начальник 814‑го центра подполковник Олег Пикалов.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора