Этот праздник мы посвящаем Кире

8 октября в 12.00 на семейный благотворительный праздник в честь открытия зала своей школы художественной гимнастики приглашает серебряный призер Олимпийских игр — 2012 по художественной гимнастике в групповых упражнениях Александра Наркевич

— Формат семейного праздника выбран неслучайно, — рассказала спортсменка. — Открытие нового зала школы — благо­творительная акция. Трудно жить в гармонии, когда болеют дети. Не так давно я познакомилась с чудесной девочкой Кирой Ломейко и ее мамой Викторией. Пятилетняя девчушка — яркая, веселая, отзывчивая девочка. Кира — одна из 50 детей в Беларуси, страдающих редким заболеванием — несовершенным остеогенезом. В народе таких детей называют «хрустальные». Малейший удар оборачивается переломом. А вы же знаете, какие дети непоседы. У Киры уже было 19 переломов. Один из последних случился, когда водитель автобуса резко затормозил и Кира, сидящая в коляске, ударилась о перекладину. Результат — сломанное ребро.

В этот день на семейную тренировку придут знаменитые белорусские спортсмены: Александра Герасименя, Владислав Гончаров, Любовь Черкашина, Марина Гончарова, Ксения Санкович и многие другие. Посетят мероприятие и представители дипкорпуса, медиаперсоны, артисты и, конечно, ученики школы.

— Наш семейный праздник мы посвятим Кире, — сказала Александра Наркевич. — Все средства, вырученные от тренировки в этот день, будут направлены девочке. Кстати, Кира с мамой тоже придут в гости.

Ежедневные походы к врачу, реабилитация, восстановление от трещин и переломов — так живет Кира. Девочка очень любит ходить в бассейн. Мама Киры Виктория рассказала, что дочь готова часами находиться в воде, ведь в ней она не чувствует боли.

— Я очень благодарна всем, кто нам помогает, — поделилась Виктория Ломейко. — Кирюша — большая мечтательница и выдумщица. Благодаря добрым людям многие ее желания уже осуществились. Например, в кинотеатре «Октябрь» недавно открылась Кирюшина персональная выставка. А скоро она примет участие в показе мод. Я рада, что несмотря на проблемы со здоровьем, доченька наслаждается детством. А самое большое мое желание — чтобы Кира своими ножками пошла в школу.

Тренировку для мам в этот день проведет Александра Наркевич. С папами будет заниматься белорусский боксер Вазген Сафарьянц. А юные участники будут под присмотром самого зажигательного аниматора белорусской столицы Вадика Ракеты.

Сладости и душевное общение гарантированы 8 октября в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 2 (здание спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» (станция метро «Якуба Коласа»).

Подробная информация о Кире Ломейко по ссылке: https://www.facebook.com/kira7by/?fref=ts

Анна Малушенко, «Ваяр», фото автора