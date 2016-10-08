Бегомль: партизанский край

Жители современного городского поселка Бегомль издавна славились боевым характером. Судите сами: даже первое упоминание о Бегомле в 1582 году связано с этим их качеством. Матысь Сосновский, управляющий имением Волча, жаловался, что крестьяне разграбили поместье. Вот только их подтолкнула на это, скорее всего, не природная отвага и даже не ощущение социального неравенства, а крайняя бедность… Кстати, позднее в исторических документах то имение названо уже «Волча, иначе Бегомль».

Версий много, а Бегомль один

Есть и местная легенда, подтверждающая жестокость местных панов и заодно рассказывающая о происхождении топонима Бегомль.

В незапамятные времена правил в местных краях жестокий пан Юрась Жваницкий. Были у него сестра и два брата.

Братья, узнав о его бесчеловечности, сбежали, а сестра не поверила в то, что говорили люди о родном человеке, и осталась с ним. Она решила узнать правду от самого брата, а он ей в ответ: «Ясенька, все, что говорят, — неправда, я никого не трогаю. Побудь пока во дворце и никуда не ходи».

И тиран заточил сестру в четырех стенах… А когда она выходила погулять в сад, приставлял к ней охранников, чтобы и шагу ступить без них не могла. Потом и вовсе заявил: надлежит ей выходить замуж за старого пана. Ей жених совсем не понравился, но брат об этом и слушать не стал — изрек однозначно: через два дня свадьба.

Красавица Ясенька решила выпрыгнуть из окна, но охранники не дали ей это сделать. Тогда девушка, по легенде, принялась молить Бога о помощи — и на выручку к ней пришел красавец силач. Он сумел спасти и увезти панночку.

Обернувшись, беглецы увидели: дворец горит. Юноша сказал, что жестокому пану уже ничего не остается — он умрет голодной смертью. Кроме ненависти, нечем ему будет питаться…

Юноша и девушка добрались до леса, там панночка встретилась с братьями. Они рассказали, что теперь будут жить вместе у добрых людей. Позже поселение, которое дало приют беглецам, и назвали Бегомлем.

Некоторые ученые считают, что к названию Бегомль причастен «баган» — сырой сосновый лес. Есть и еще одна версия. Происхождение топонима якобы идет от сочетания слов «баган» (или «багна») и суффикса «омль» и означает возвышенное место над яром или низиной. Другие исследователи предполагают, что есть тут связь и с именем Богомил, или Богумил: значит, поселение основано человеком, носящим это имя. А еще говорят, что беглые люди с каторги собирались группами в местных лесах, от словосочетания «бежать бегом» и произошел этот топоним… Какая из всех версий истинная, теперь наверняка и не узнать. Главное, что с 1938 года Бегомль стал городским поселком и смог развиваться, несмотря на исторические перипетии.

Как «Железняк» помог победить фашистов

Приезжающие сюда гости будут поражены количеством памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Здесь есть братская могила советских воинов и партизан, памятники партизанской славы, монумент, посвященный жертвам фашизма. И это неслучайно. В 1942 году на территории Бегомльского района (тогда этот поселок был райцентром) начал действовать партизанский отряд. Его комиссаром был Степан Манкович, командиром — Роман Дьяков.

Отряд разрастался, и в сентябре 1942 года было принято решение о создании на его основе партизанской бригады «Железняк». Название пошло от имени героя Гражданской войны Анатолия Железнякова (известного как матрос Железняк).

Возглавил бригаду Иван Титков. Впоследствии И. Титкову и С. Манковичу были присвоены звания Героев Советского Союза.

Среди основных достижений партизан бригады «Железняк» — освобождение Бегомля уже в декабре 1942 года. На месте, где находится ныне Бегомльский музей народной славы, шли ожесточенные бои. В память о тех событиях на здании музея (которое до войны было ремесленным училищем) сохранились «шрамы» — следы от пуль.

Партизанам было очень сложно удержать Бегомль, сражения шли за каждый клочок земли. Было неизвестно, удастся ли отстоять населенный пункт, поэтому сжигали административные здания — чтобы врагу ничего не досталось. Остатки немецких батальонов ожесточенно отстреливались… Затем отправили к партизанам женщину с запиской, где говорилось: «Мы готовы отдать вам Бегомль, если вы нас отпустите». Но к врагам неожиданно прибыло подкрепление, и они смогли скрыться.

За несколько дней (17–19 декабря 1942 года) Бегомль был освобожден. Этот населенный пункт был очень важным центром партизанского движения. Та местность в окружении лесов была стратегически удобной для борьбы с врагами, да и фактически каждая бегомльская семья была связана с партизанами — за это враги жестоко мстили… К тому же в 1935–1938 годах здесь было построено летное поле — стоило восстановить его деятельность. В марте 1943 года это удалось. С Большой земли прилетел первый самолет. С помощью аэродрома удавалось перевозить раненых солдат, доставлять партизанам оружие и медикаменты.

Более 500 воздушных рейсов было сделано за период войны. Фашисты были в полном недоумении, никак не могли найти тот аэродром, так хорошо он был замаскирован. Даже засылали разведчиков, чтобы они отследили, куда же приземляются самолеты.

18 дней, 36 выживших

Фашисты часто проводили на этой земле карательные операции против партизан. Тем удавалось скрыться, но порой в отряде были и раненые, которые нуждались в помощь. Чтобы не переносить их с собой, рыли землянки — узкие, низкие, больше напоминавшие схроны.

В местном музее народной славы я обратила внимание на диораму, которая повествует о том, что партизаны вырыли две землянки, где находилось 30 раненых и больных тифом, а с ними шесть женщин-медиков. Они старались спасти пациентов. На протяжении 18 дней в землянке, где была только болотная вода и не хватало медикаментов, в темноте, не разгибаясь, медики боролись за их жизни… Партизаны рассчитывали на то, что этим людям нужно будет продержаться в лесу всего несколько дней, но получилось иначе. В тех местах шли ожесточенные бои. Закончилась вода, раненые в бреду кричали по ночам. Воздух в землянку поступал через дыру в пне, но потом ее завалило ветками — и кислорода стало не хватать… Несмотря на все трудности, отважные женщины и сами выжили и спасли пациентов.

О чем говорят музейные экспонаты

Когда Бегомль был освобожден, все близлежащие отряды и бригады объединились — и образовалась Борисовско-Бегомльская партизанская зона, растянувшаяся примерно на шесть тысяч квадратных километров.

В 1944 году немецко-фашистские захватчики вновь заняли Бегомль… Окончательно райцентр был освобожден 1 июля 1944‑го воинами 850‑го стрелкового полка 277‑й стрелковой дивизии 7‑й механизированной бригады 3‑го Белорусского фронта и партизанами бригады «Железняк».

Торжественное открытие экспозиции в музее народной славы состоялось в мае 1970 года, оно было приурочено к 25‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь можно узнать о зарождении партизанского движения в районе, познакомиться с историей образования Борисовско-Бегомльской партизанской зоны, особенностями быта партизан, деятельностью бригады «Железняк» и уникального партизанского аэродрома.

Среди экспонатов — документы, личные вещи, оружие. В музее хранится печатный станок, с помощью которого выпускалась газета «Советский патриот». Сотрудники районной газеты, ушедшие в партизаны, доставили тогда в отряд станок и наборную кассу. С их помощью печатали листовки, распространяли сводки Совинформбюро.

В 1967 году в Бегомле на месте бывшего партизанского аэродрома первый секретарь ЦК КПБ Герой Советского Союза Пётр Миронович Машеров открыл памятник, который и сейчас могут увидеть гости, приезжающие в этот городской поселок.

Кстати, на одной из основных улиц Бегомля находится самолет-памятник Ил‑14. Раньше он стоял у здания музея, потом его отреставрировали и переместили к автотрассе. Здесь он смотрится особенно величественно — и воспринимается путешественниками как своеобразная визитная карточка Бегомля.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора